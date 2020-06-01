



ABD'deki bazı Apple mağazaları George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili devam eden protestolar sonucunda dün gece yağmalandı. Siyahi George Floyd, bir Minneapolis polis memurunun dizini dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu ölmüş ve bu olay ülkede infial başlatmıştı. Beyaz memurun Floyd kelepçeli olmasına ve çevreden uyarılar gelmesine rağmen onu boğmaya devam etmesi haksız bulundu. Dört memurun hepsi kovulurken bir tanesi üçüncü derece cinayetle suçlandı.

Apple, ABD'deki Mağazalarını Kapatıyor

Apple, çalışanlarını şiddetten korumak için mağazalarının büyük bir kısmını geçici olarak kapatmaya karar verdi. Bu mağazalar, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapatıldıktan sonra yakın zaman önce yeniden açılmıştı. Hasar gören veya yağmalanan Apple Store'lar arasında Portland, Philadelphia, Brooklyn, Salt Lake City, Los Angeles, Charleston, Washington, D.C., Scottsdale ve San Francisco'daki yerler var. Ağır hasar gören mağazalar süresiz olarak kapatılırken, birkaçı önümüzdeki günlerde yeniden açılacak.

Portland'ın KOIN 12 kanalından alınan yukarıdaki video, Apple Store'a giren ve ellerinde iPhone ve iMac kutuları ile kaçan çoğunluğu siyahi ancak içlerinde beyazların da olduğu insanları gösteriyor.





Yağmacıların muhtemelen bilmediği şeyse yağmalanmış mağazalardan çaldıkları iPhone'ların çalışmayacak olması. 2016'dan bu yana, belirli bir Apple Store'daki demo iPhone'lar mağazadan çıkarılsa çalışmıyor ve bu demo birimler ardından sadece "iPhone'umu Bul" işlevine yanıt veriyor.

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