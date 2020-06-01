



Daha önce bir toplantıda veya başka bir birliktelikte bulunduysanız ve Apple Watch'unuz sizi devamlı bildirimleriyle rahatsız ettiyse avcunuzla ekranı örterek her şeyi sessize alabilirsiniz.

Apple Watch'ta Bildirimleri Hızlı Şekilde Sessize Almak

Apple Watch'unuz bildirimleri sessize almayı kolaylaştırma işlevi sunuyor ve bunu ayarlamanıza olanak tanıyor. Böylece bir uyarıyı sessize aldığınızda Watch'unuza bakmanıza bile gerek kalmadan saatinizi sessiz moda alabilirsiniz ve bu da bir uyarıyı hızlı bir şekilde susturmanızı sağlar.

iPhone'unuzda "Saat" uygulamasını açın.

“Saatim” sekmesine dokunun.

“Ses ve Dokunuşlar” menü seçeneğine dokunun.

“Haptic Crown Dokunuşları” seçeneğini açık olarak değiştirin.

Menünün altındaki notun belirttiği gibi avucunuzla saatin yüzünü en az 3 saniye örterek Apple Watch'unuzdaki bir uyarıyı sessize alabilirsiniz. Sessiz özelliğinin etkinleştirildiğini onaylamak için Apple Watch'unuzdan bir dokunuş hissedeceksiniz.

Çağrı alırken bunu yaparsanız saatin sesi kapatılır ancak ayarlarınızdan etkinleştirdiyseniz yine de titreşim almaya devam edersiniz.





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