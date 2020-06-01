



iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle, Apple’ın yenilenen Kitaplar uygulaması, okuma hedefleri belirlemenize ve günde kaç dakika okuyacağınızı veya bu yıl kaç kitap bitireceğinizi takip etmenize olanak tanıyan bir özellik kazandı.

iOS'te Kitap Okuma Hedefleri Koymak

Yeni özellik insanlara kitap okumaya başlamak ve de tamamlamak için motivasyon sunuyor ve bu konuda işini iyi yaptığı söylenebilir. Çünkü bu yeni özellik, hedefinize ulaştığınızda size bir bildirim sunarak bu başarınızı paylaşma seçeneği veriyor.

iOS 13 veya sonraki bir sürümü çalıştıran iPhone veya iPad'inizde özel bir Okuma Hedefi oluşturmak için aşağıdakileri yapın:





iPhone veya iPad cihazınızda Kitaplar uygulamasını başlatın.

Henüz gösterilmiyorsa "Şu An Okunan" sekmesine dokunun.

Ekranın alt kısmına doğru "Okuma Hedefleri" bölümüne gidin ve "Bugünkü Okuma" dakikalarına dokunun.

"Hedefi Ayarla" ya dokunun.

Ekran dakika silindirini kullanarak, günde ne kadar dakika okumak istediğinizi ayarlayın ve ardından “Bitti” ye dokunun.

“Bu Yıl Okunan Kitaplar” bölümünde gösterilen kitaplara dokunarak aynı şekilde bu yıl okumak istediğiniz hedef sayıda kitabı da ayarlayabilirsiniz.

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