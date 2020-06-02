



Diğer tüm mağazalar gibi, Apple App Store'da da görülmeye değer birçok harika ürün var. Ancak, mobil cihazınızın bellek alanı, tüm ilginç uygulamaları bir kerede indirmenize izin vermez. Satın almak veya indirmek istediğiniz bir şeyi hatırlamanın kullanışlı bir yolu App Store'unuzda bir istek listesi oluşturmaktır. Peki bu mümkün mü? Cevabı öğrenmek için bu makaleyi okumaya devam edin.

App Store'da İstek Listesi Oluşturmak

Google Play'de bu özellik hala var, ancak Apple bir süre önce App Store'dan istek listesi özelliğini kaldırmaya karar verdi.

Önceleri yapmanız gereken tek şey akıllı telefonunuza birkaç kez dokunmak ve istenen uygulamayı İstek Listesine eklemekti. Bu uygulamaları artık sadece arama geçmişinize bakarak hatırlayabilirsiniz.

Öyleyse alternatif çözüm ne?

Üçüncü Parti Uygulamalar Kullanın

Notlar

Notlar uygulaması her iPhone, iPad'de var:





iOS aygıtınızda App Store'u açın.

İndirmek veya satın almak istediğiniz bir uygulama bulun.

Ayrıntıları açmak için uygulamaya dokunun.

Uygulama adının altında gördüğünüz üç noktaya dokunun.

Uygulamayı Paylaş seçeneğini seçin.

Notlara Ekle'yi seçin.

Bir başlık girin ve notu kaydedin.

İstek listenize kaydettiğiniz uygulamaları görmek istediğinizde Notlar'ı başlatın ve listenizi açın. Uygulama adını, simgesini görebilir ve App Store'da uygulamanın bağlantısını açabilirsiniz.

Ayrıca Lookmark ve Hatırlatıcılar da alternatif çözümlerdir.

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