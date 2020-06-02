



Bitmoji'yi Snapchat’in Snap Harita özelliğinde kullanabilirsiniz ve kendinizi harita üzerinde kahve içerken, bilgisayar masanızda uyurken ve her türlü poz ve aktiviteyi yaparken gösterebilirsiniz.

Bitmoji Avatarını Diğer Uygulamalarda Kullanmak

Avatarınızı başka uygulamalarda da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bir avatar oluşturun ve bu avatarı hem Android'de hem de iPhone'da iMessage veya SMS metinlerini kullanarak kısa mesajlarla arkadaşlarınıza gönderin. İster Android ister iPhone kullanın, adımlar aşağıda:

iPhone için

Genel üzerine dokunun

"Klavyeler" e dokunun

Bitmoji'ye dokunun

Android için

"Genel Yönetim" e dokunun

"Dil ve Giriş" e dokunun

"Klavyeleri Yönet" e dokunun

"Bitmoji" seçeneğini açın

Açılır pencerelerde ‘Tamam’ı seçin

Slack'i gruplarla ve iş arkadaşlarınızla iletişim kurmak için kullanıyorsanız, buraya Bitmoji'nizi ekleyebilir ve avatarınızı insanlara sergileyebilirsiniz.





Avatarınızı koyacağınız sohbete "Uygulamalar ve Botlar Ekle" yi seçin

Arama çubuğunu kullanın ve "Bitmoji" yazın ve kurmak için seçin

Web sayfasına geri döndükten sonra "Slack'e ekleye" dokunun

Avatarınızı eklemek için ekrandaki talimatları izleyin

Selfie'yi Bitmoji Avatarı Yapmak

Daha da çılgın olanı bir selfie çekip onu bir Bitmoji'ye dönüştürme yeteneğidir. Ardından avatarınızı özelleştirebilirsiniz. İşlev şimdilik biraz yavan ancak gelecekte daha iyi olacaktır.

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