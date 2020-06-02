



Bitmoji'de birçok kullanıcı avatarının şapka rengini, saç rengini ve daha fazla detayı özelleştirmek ister. Bitmoji'nizi seçerken, seçim yapabileceğiniz üç ana seçeneğiniz olacak. Aşağıda bunları irdeledik.

Bitmoji'de Avatar Nasıl Değiştirilir?

Bitmoji Deluxe – Bu avatar stili en kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Endişelenmeyin, "deluxe" terimi, herhangi bir ücret ödemeniz gerektiği anlamına gelmez, tıpkı uygulamada bulunan ve kullanımı ücretsiz olan diğer iki seçenek gibi.

– Bu avatar stili en kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Endişelenmeyin, "deluxe" terimi, herhangi bir ücret ödemeniz gerektiği anlamına gelmez, tıpkı uygulamada bulunan ve kullanımı ücretsiz olan diğer iki seçenek gibi. Bitmoji Classic – Nostalji sever biriyseniz veya eski avatarların görünümünü beğeniyorsanız, klasik sürüme geçebilirsiniz. Ne yazık ki bu özellikte birçok seçeneğiniz sınırlanır.

– Nostalji sever biriyseniz veya eski avatarların görünümünü beğeniyorsanız, klasik sürüme geçebilirsiniz. Ne yazık ki bu özellikte birçok seçeneğiniz sınırlanır. Bitstrips – Bitstrips seçeneği klasik versiyondan daha fazla seçeneğe sahiptir, ancak deluxe'ten daha azdır.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, her sürümün avatarında benzersiz bir görünüm var. Sürümler arasında geçiş yapmak için şu adımları izleyin:

Bitmoji uygulamasını açın

Sağ üst köşedeki ayarlar dişli çarkına dokunun

"Avatar Stillerini Değiştir" i seçin

Tercih ettiğiniz seçeneğin altındaki "Bu Stili Kullan" a dokunun

Bunu yaptıktan sonra avatarınızı değiştirmeye ve özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Örneğin, şapka renklerini değiştirmek isterseniz Deluxe özelliğiyle her zaman daha fazla seçeneğiniz olur.





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