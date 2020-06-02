



Bitmoji, bugünlerde online neslin kendilerini ifade etmenin favori yollarından biri oldu. Uygulamanın piyasaya sürülmesinden bu yana, kullanıcılar kendilerinin dijital avatalarını oluşturuyor. Bitmoji’de ten rengini, saç tonunu, aksesuarlarını, vücut tipini ve daha fazlasını özelleştirebilirsiniz.

Bitmoji'de Şapka ve Saç Rengini Değiştirmek

Şapka renginizi değiştirmek için mümkün olan en fazla seçeneğe sahip olmak için Deluxe avatar stilini kullanabilirsiniz. Öyleyse şimdi avatarınız için mükemmel tarzı belirleyin. Şu talimatları uygulayın:

Bitmoji uygulamasını açın ve ekranın altındaki ‘Avatar’a dokunun

Şapka görseline gitmek için alt çubuğu kullanın

Tarzınıza en uygun renk ve stile dokunun

Sağ üst köşedeki "Kaydet" e dokunun

Yeni Bitmoji tasarımınız Snapchat’te veya görüntülemek istediğiniz diğer her yerde görünecektir.

Bitmoji'de Saç Rengi Nasıl Değiştirilir?

Saç renginizi şapkanıza uyacak şekilde güncellemek isterseniz bunu da yapabilirsiniz! Yukarıda kullandığımız işlemi kullanarak saç rengi seçeneklerinize erişmek için kaydırma çubuğunu kullanın. İstediğiniz neredeyse her rengi seçebilirsiniz. Deluxe saç renkleri adında ek 100 seçenek sunar. Buna Balayage ve Ombre saç renkleri dahildir.





Tek yapmanız gereken saç renklerine kaydırmak ve tarzınızı seçmek ve kaydet'i kullanmak.

Diğer renkleri isterseniz saç rengi seçeneklerine kaydırın ve aynı şeyi tekrar yapın.

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