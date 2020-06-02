



Covid-19 virüsü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa bir zamanda tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Hayatın her alanında olumsuz etkilere neden olan bu virüsün teknoloji sektöründeki etkileride yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Konuyla ilgili çeşitli firmalar araştırmalarını sürdürmekte.

Gartner firmasının hazırlamış olduğu bu rapor virüsün akıllı telefon pazarındaki etkilerinin ilk çeyrekte ne boyutta olduğuna ışık tutmakta.

Covid-19 Akıllı Telefon Satışlarını %20 Azalttı

Gartner firmasının hazırlamış olduğu rapora göre yılın ilk çeyreğinde küresel pazarda akıllı telefon satışları %20 oranında azaldı. Akıllı telefon üretim ve satışında ilk 5'e giren firmalar Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo idi. Bu düşüşten en az etkilenen Apple oldu. Fakat Samsung, Oppo ve Huawei ciddi oranda bir düşüş yaşadı.

Samsung geçen yılın aynı çeyreğinde 71 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirirken bu yıl satışları 55 milyon seviyesinde kaldı. Huawei'nin satışları da 58 milyondan 42 milyon seviyelerine kadar indi. Apple'da ise durum geçen yıla oranla 44 Milyon cihaz satarken bu yıl sadece 40 milyon adet cihaz satabildi. Huawei bu yıla bakıldığında en kötü performansa sahip gözükse bile 2. sıradaki yerini korumayı başardı.

Bu süreçte geçen yıla göre satışlarını artırmayı başaran tek üretici Xiaomi oldu. Çin menşeili üreticinin satışları bu süreçte yüzde 1.4 oranında arttı.





Gartner'ın araştırmadan sorumlu başkan yardımcısı Annette Zimmerman Apple için çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığını ifade ederken eğer korona virüs salgını yaşanmasaydı ürün satışlarında rekor kırabileceğini ifade etti. Şubat ayından itibaren bu olumlu yükselişi ne yazıkki Covid-19 salgını nedeniyle azalmaya başladı Apple'ın çevrimiçi satışları ve üretim zincirinin normale dönmesi ile beraber çeyreğin sonlarında yeniden pozitif bir ivme yakalamayı başardığını da sözlerine ekledi.

Huawei ise, Covid-19'dan sonra yeniden bir ivme kazanmak için mücadelesini sürdürecek. Firma hala daha Google Play lisans problemini çözebilmiş değil. ABD hükümeti HMS (Huawei Mobil Servisleri) ile ilgili ürünlerin satış yasağının sürdürülmesinden yana bir karar aldı.

Covid-19 nedeniyle akıllı telefon satışları ilk çeyrekte önemli oranda azaldı. Virüsün akıllı telefon pazarı üzerindeki etkisi hakkında yorum yapabilmemiz için ikinci çeyreğinde tamamlanmasını beklememiz gerekmekte. Hayatın her alanında olumsuz etkilere sebep olan Covid-19 virüsünün akıllı telefon sektörünü etkilememesi de zaten mümkün olamazdı. Pek çok ülkede korona virüsüne karşı karantina önlemleri hala devam etmekte. Bu da akıllı telefon satışlarını devam eden süreçte olumsuz etkilemeye devam edecektir.