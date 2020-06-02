



Yüzlerce veya binlerce Facebook sayfasını beğendiyseniz, haber akışınız sayfa gönderileriyle doldurulur ve arkadaşlarınızın gönderdiği tüm durum güncellemelerini göremezsiniz. Facebook'un bir özelliği tüm beğendiğiniz sayfaları topluca temizlemenize yardımcı oluyor.

Facebook'ta Tüm Beğenileri Topluca Silmek

Hesap başına 5000'den fazla Facebook sayfasını beğenmemize izin verilmediğinden, bu sınıra ulaşırsanız, yeni Facebook sayfalarını beğenmek için bazı Facebook sayfalarındaki beğeninizi kaldırmanız gerek. Böyle bir senaryoda aşağıdaki adımlar tüm like verilen sayfaları kaldırmanın en kolay yolu oluyor:

Masaüstü

FB'de tüm beğenileri topluca silmenin sihirli bir yolu yok, bu yüzden tek tek yapmanız gerekiyor. Ancak bu yolla bir dakikada yaklaşık 120 beğeniyi rahatça silebilirsiniz.





Haber akışınızın sol sütunundaki Sayfalar'a gidin

Beğenilen Sayfalar'a basın ve beğendiğiniz kullanıcı sayfalarının bir listesini göreceksiniz

Beğendin butonuna basın ve bu yolla her bir beğeniyi iptal edin.

Android/iOS

Akıllı telefon uygulamasını kullanarak tüm Facebook beğenilerini nasıl sileceğinizi mi merak ediyorsunuz:

Android veya iOS Facebook uygulamasını başlatın

Seçeneklere erişmek için menü (hamburger) simgesine dokunun. Simge, Android'de ekranın üst kısmında ve iOS'te ekranın alt tarafındadır.

“Ayarlar ve Gizlilik” i seçin.

“Ayarlar” ı seçin.

“Etkinlik Günlüğü” ne dokunun.

Kategori seçin.

“Beğeniler ve Tepkiler” i seçin.

Beğendiğiniz her gönderinin yanındaki aşağı ok simgesine dokunun ve açılır pencereden beğeniyi iptal edin.

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