Huawei'den Ekran Kameralı Fütüristik Telefonlar





ABD'de bir yıl daha yasaklanmasına rağmen, Huawei, katlanabilir Huawei Mate Xs 5G gibi yenilikçi akıllı telefonları piyasaya sürmeye devam ediyor. 28 Ekim 2019'da Huawei tarafından açılan ve LetsGoDigital tarafından keşfedilen yeni patentler Çin devinin gelecekteki akıllı telefonlarına dair tasarım planlarına ışık tuttu.

Edge ekran ve yan tuşlar yok

Henüz resmi olarak duyurulmayan her iki akıllı telefon da kenarlarına eğim verilerek tasarlanmış ekranlara sahip. Muhtemelen dokunma ve kaydırma hareketleriyle komut verilecek olan her iki tasarımda, Huawei Mate 30 Pro'da gördüğümüze benzer şekilde görünür hiçbir fiziksel yan düğme yok.

Bununla beraber her iki telefonun en üst kısmında birer güç düğmesi bulunur iken, alt tarafta da standart bir USB C tipi bağlantı noktası gözükmekte.

Ekran altı selfie kamerası

Her iki telefonda ekran çerçevesi ve de selfie kamera için ayrılmış herhangi bir çentik bulunmuyor ve pop-up kameraya işaret eden görünür bir mekanizma olmadığı görülüyor.

Bazı Çinli şirketlerin ekran altı kameralı prototip akıllı telefonlarını gösterdiklerini gördük, Oppo bunu ilk yapan firma olmakla birlikte, bundan öncesinde Xiaomi'nin patentlerinde bu yeni teknolojiye yönelik çalışmaları olduğunu öğrenmiştik. Fakat o zamanlar tüketiciler bu tarz bir teknoloji için hazır değildi.

Dairesel ve hap şeklinde arka kamera modülleri

İki Huawei patentinde, gösterilen cihazlar arasındaki tek fark arka kamera modülünün nasıl düzenlendiğidir.





İlk patent, Huawei P30 Pro'da gördüğümüze benzer şekilde oldukça ortalama bir hap şekilli arka kamera modülüne işaret ediyor, ancak bu kez flaş da kamera modülünün içinde (ilk iki kameranın altında) ve üstte ise muhtemelen bir hibrit zum kamera var.

İkinci patentte ise Huawei Mate 30 serisinde gördüğümüz dört sensör barındıran o dairesel kamera modülü var.

Her ne kadar iki patentte çok az fark bulunsa da, tümüyle farklı iki model için hazırlanmış olmaları muhtemel ve Huawei, bu yeni teknolojisini yeterince iyi duruma getirdiğinde ekran altı selfie kameralara sahip çeşitli akıllı telefonlar piyasaya sürecek.

Tüketiciler her ne kadar edge ekran teknolojisine pek sıcak bakmasa da—hatalı basmaya sebep olması ve ses kontrolü gibi jest tabanlı eylemlerin iyi çalışmaması yüzünden—Çinli şirketler geleceğin bu tasarımda olduğuna inanıyor gibi görünüyor.