



Realme Çin menşeili, Shenzen'de kurulmuş bir akıllı telefon firmasıdır. OPPO'dan ayrılan bir yönetici tarafından kurulan firma geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Kısa sürede ürün yelpazesini geliştiren marka ülkemizde fiyat/performans odaklı ürünleri satışa sunmuştu. OPPO'nun ColorOS arayüzünden kendini arındırmak isteyen firma Realme UI adında yeni bir işletim sistemi arayüzü geliştirmekteydi. Geçtiğimiz aylarda Realme 5 Pro cihazına verdiği Android 10 güncellemesini serinin diğer üyelerine de ulaştırmaya devam ediyor. Daha öncesinde Realme X, Realme X2/X2 Pro, Realme 5 Pro, Realme 3 Pro, Realme 3 ve Realme 3i gibi modellerde Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini almışlardı.

Realme 5, 5i ve Realme 5S için Android 10 Tabanlı Realme UI Güncellemesi Yayınlandı

Realme bugün Hindistan'da Realme 5, Realme 5i ve Realme 5S modelleri için Android 10 tabanlı Realme UI arayüzüne sahip bir güncellemeyi yayınladı.

Güncelleme odak modu, duvar kağıtları, sistem animasyonları gibi görsel açıdan değişiklikler ve kamera uygulamasıyla ilgili yenilikleri barındırmakta.





Realme forumunda yayınlanan değişiklik günlüğüne göre, uygulamalara hızlıca erişme ve çoklu pencere açma, ekran görüntüsü deneyiminde yeni iyileştirmeler (geliştirilmiş 3 parmak hareketi ve kayan önizleme) ve Oyun için ince ayarlar yapmanıza olanak tanıyan yeni bir akıllı kenar çubuğu var. Hızlı Ayarlar'ın tek elle kullanımı, yeni yerleşik zil sesi seçici ve yenilenen kayan kontrol menüsünde ekran kaydını duraklatma seçeneği gibi yeni sistem öğeleri de vardır. Güncelleme şimdilik Hindistan için yayınlandı. Diğer bölgelere gelmesi uzun sürmeyecektir.

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