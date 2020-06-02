



Telegram bugün birçokları için WhatsApp'tan daha kullanışlı bir mesajlaşma servisi ve bunun özünde pratik, hafif ve dolayısıyla hızlı olması yatıyor. Ancak bu kolaylık Telegram'ın kötü niyetli kişilerce kullanılmasını da sağlamakta. Böyle bir hesabı nasıl rapor edebilirsiniz?

Telegram'da Kullanıcı Hesabını, Grubu ve Kanalı Şikayet Etmek

Telegram'ın Android ve iOS uygulamasında oldukça önemli ve şaşırtıcı bir eksik var; o da kullanıcı hesaplarını şikayet etme işlevi. Kullanıcıları bloklayabilirsiniz ancak onları mobil cihazınızdan şikayet edemezsiniz. Peki ne yapmanız gerek?

Kanalı/Grubu Şikayet Etmek

Telegram uygulamasında bir kişiyi kolayca raporlamak mümkün değil. Ancak bir kanalı ve grubu doğrudan raporlamak mümkün ve bunu isimlerine dokunup sağ üstten Rapor Et butonunu seçerek yapıyorsunuz.

Kişiyi Şikayet Etmek

Bir grubu ve kişiyi raporlamak içinse ya Telegram'ın web sürümünü kullanmalı ya da Telegram'a mail atmalısınız. İkinci seçenek için abuse@telegram.org mail adresine doğrudan kişinin adını ve şüpheli hareketini açıklayan bir mesaj göndermelisiniz.





Telif Hakkı Şikayeti Yapmak

Bonus bir içerik olarak telif hakkı şikayetinden bahsedelim. Bunun için abuse@telegram.org adresi yerine dmca@telegram.org adresine mail atmanız gerekiyor.

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