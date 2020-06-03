



Apple’ın WWDC etkinliği bu ay web üzerinden gerçekleşene dek (bu yıl sadece çevrimiçi yapılacak) tam olarak emin olamayacağız, ancak yaklaşan iOS 14'ün şu anda iOS 13 çalıştıran her cihazı destekleyeceğine dair iddialar var.

iOS 14, Hangi iOS 13'lü Cihazlara Gelecek?

Verifier sitesi bu sonuca, iOS 14'ün erken geliştirme kodunda bulunan ipuçlarına ve adsız bir güvenilir kaynağa dayanarak vardı. Bir sonraki iOS sürümünü alacak tüm cihazların listesi:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod touch (7th gen)

2015'in sonlarında çıkan iPhone 6'ların hala büyük güncellemeler alması etkileyici. Uzun zamandır halefinin gelmesi beklenen biraz daha genç iPhone SE için de aynı şey geçerli. Ancak bu güncelleme her iki telefon için de yolun sonu olacak ve iOS 15'i görmeyecekler.

iPhone 7 ve 7 Plus daha iyi durumda ve kaynağa göre önümüzdeki iki yıl için güncelleme almaya devam edebilir (yani iOS 16 alabilir).





WWDC'nin (22 Haziran'da yapılacak) yeni işletim sisteminin beta sürümünü sunacağı ve istikrarlı güncellemenin iPhone 12 ile birlikte çıkacağı belirtiliyor.

Peki, iOS 14'teki yeni özellikler ne olacak? Ana ekran (Siri destekli akıllı önerilerin olduğu) ve hatta ana ekran widget'ları için bir liste görüntüleme seçeneğinden bahsediliyor. “Klipler”, uygulamaların kurulum yapmadan çalışmasına izin veriyor (Android’in Anlık uygulamalarına benzer), ancak aynı zamanda bir uygulama içinde diğer uygulamanın arayüzünün gösterildiği (Android'in Dilimlerine benzer) bir başka özellik daha var.