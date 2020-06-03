





Xiaomi 20 Mayıs tarihinde yapmış olduğu lansman ile beraber uzunca bir süredir geliştirmiş olduğu işletim sistemi arayüzü olan MIUI 12'yi tanıtmıştı. Bu tanıtımdan kısa bir süre sonra ilk MIUI 12 stabil güncellemesini dağıtmaya başladı. Kısa bir süre önce Mi9T modeli için yayınlanan güncelleme bugün Mi 9 modeli için V12.0.0.9.QFKEUXM derleme koduyla yayınlandı. Oldukça kısa bir zamanda Stabil sürüm dağıtmaya başlayan Xiaomi, kullanıcılarını oldukça sevindirmiş durumda. Güncelleme şimdilik sadece TWRP metoduyla yükleniyor. Türkiye için henüz indirilebilir durumda değil.

Xiaomi Mi 9 Modeli İçin Stabil MIUI 12 Güncellemesi Yayınlandı

Yenilenen Kontrol Merkezi

MIUI 12 ile beraber göze çarpan en büyük yeniliklerden biriside kontrol merkezi oldu. Bu tasarım biraz iOS'u andırmakta. Görüntüde de göreceğiniz gibi butonlar biraz daha büyütülmüş, sim kart seçimi, mobil veri, bluetooth ve wi-fi gibi kısayollara erişim daha kolay hale gelmiş durumda. Uygulama çekmecesini sağ üst köşeden çekip açabiliyoruz. Buradaki simgelerin ise animasyonlu bir şekilde olduğunu görmekteyiz.

Yeni dinamik duvar kağıtları

MIUI 12'deki heyecan verici yeni bir ise canlı duvar kağıtları. Dinamik duvar kağıtları, Mars ve dünya seçenekleri ile gelmekte ve ikisi arasında seçim yapabilirsiniz. Ekranı her uyandırdığınızda karşınıza gelen gezegenin dönen bir animasyonu sizleri karşılayacak. Oldukça hoş olan bu yeni duvarkağıtları kullanıcılarında beğenisini kazanmış durumda.

Uygulama çekmecesi

MIUI kullanıcıların sürekli eleştirdiği bir nokta vardı. Arayüz bir uygulama çekmecesine sahip değildi. Yenilenen MIUI arayüzüyle beraber artık uygulama çekmecesi özelliği de beraberinde gelmekte.





Yenilenen sistem animasyonları

MIUI 12 ile beraber sistem animasyonlarının baştan aşağı yenilendiniğini görmekteyiz. Bu yeni animasyonlar sistem performansını etkilemiyor ve oldukça stabil çalışıyor. Yenilenen sistem animasyonları kullanıcılarınında beğenisini kazanmış durumda.

The visualized UI allows you to understand the status of the system at a glance. With our refreshed visualized UI, everything you view is lifelike. Touch to feel the real interactive experience!#DecadesMasterpiece #MIUI12 pic.twitter.com/fYmUljtnoI — MIUI (@miuirom) May 19, 2020

Dark Mod 2.0

Yenilenen MIUI arayüzüyle beraber gece modu yani dark mod'unda güncellendiğini görmekteyiz. Bu yeni güncellemeyle beraber akıllı duvar kağıtları gece-gündüz arasında otomatik olarak kararacaklar. Yenilenen bu dark mod ile beraber yazı tipi genişliği ve kontrastta otomatik olarak ayarlanacak. Zamanlama seçeneği ise artık geri döndü.

Bu ve buna benzer birçok özelliği beraberinde getiren MIUI 12 güncellemesi Mi 9 modeli için V12.0.0.9.QFKEUXM derleme numarasıyla stabil olarak artık kullanıma sunuldu. Güncelleme şimdilik sadece TWRP metoduyla yüklenmekte. Fakat ilerleyen zamanda eğer yayınlanan stabil sürümde ciddi bir hata tespit edilmezse diğer kullanıcılarada gelecektir.