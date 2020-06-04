



Netflix, web sitesinde HD ve HDR10 destekleyen Android telefonların bir listesini sunar. Bu telefonlar Netflix abonelerine fikir sağlamak içindir. Cihazınızın Netflix'i HD olarak oynatması için 720p veya daha yüksek bir çözünürlüğe ve internet servisinizin en az 25Mbps sabit bir veri indirme hızına sahip olması gerekir. Ayrıca Android telefonunuzu Android'in en son sürümüyle güncellemeniz gerekiyor.

4 Android Telefon Daha Netflix HD Desteği Kazandı

Dört yeni telefon artık Netflix videolarını HD olarak izleyebiliyor. Bunlar Asus ROG Phone II, Asus ZenFone 6 (2019) ve TCL'nin TCL 10L ve TCL 10 Pro adında yeni çıkan iki telefonu var. Asus ROG Phone II, 120Hz yenileme hızına sahip büyük bir 6.6 inç 1080p ekrana sahip bir oyun telefonu. Asus ZenPhone 6 Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü ve 1080p çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik bir ekran sunuyor. TCL 10L ve TCL 10 Pro geçen ay çıktı ve her ikisi de 6,5 inç 1080p ekrana sahip. Asus ROG II ve TCL 10L, Netflix'te HDR10'u destekliyor.

Netflix'i destekleyen akıllı telefonların listesini Netflix web sitesinde HD ve HDR10 başlığında bulabilirsiniz. Telefonunuz listede değilse, Snapdragon 630 ile başlayan ve mevcut en iyi Snapdragon 865'e kadar devam eden çok çeşitli Snapdragon SoC'ler dahil olmak üzere Netflix HD ve HDR10'u destekleyen belirli yonga setleri var. Ancak bu çipsetli her telefon markası destek sunmuyor.





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