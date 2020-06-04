



Facebook avatarları birkaç haftadır aramızda ve bir tane oluşturmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bu özellik çeşitli yüzler, saç stilleri ve kıyafetlerle özelleştirebileceğiniz bir karikatür karakter yapmanızı sağlar. Daha sonra avatarı Facebook yorumlarınızda, hikayelerinizde, profil resminizde ve Facebook Messenger sohbet pencerelerinde kullanabilirsiniz. Stil olarak Bitmoji ve Apple'ın Memoji avatarlarına benzerler.

Facebook Avatar Özelliği ile Kendi Avatarınızı Oluşturun

Ayrıca, Facebook avatarınızı Snapchat, Twitter, Mail ve Instagram gibi uygulamalarda çıkartma olarak kullanabilirsiniz. iPhone'unuzda veya Android telefonunuzda kendi Facebook avatarınızı nasıl oluşturacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Telefonunuzdaki Facebook uygulamasını açın ve hamburger menüsüne (üst üste üç satır) dokunun. iOS'te sağ alt köşede ve Android telefonlarda sağ üst köşede olabilir. Aşağı kaydırın ve Daha Fazlasını Gör'e dokunun. Avatarlar'ı seçin. İleri'ye ve ardından Başlayın'a dokunun. Tercih ettiğiniz cilt tonunu seçin (27 seçenek vardır) ve İleri'ye dokunun. Daha sonra avatarınız için bir saç modeli seçmeniz istenecektir. Çeşitli stiller için Kısa, Orta veya Uzun'u seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Renk simgesine dokunun. Ardından, yüz şeklini, ten rengini ve yüz çizgilerini seçeceğiniz avatarınızın Yüz simgesine geçersiniz. Yüzü özelleştirdikten sonra Göz simgesine dokunun. Bir göz şekli, renk ve kirpik uzunluğu seçin. Ardından Kaşlar simgesine gidin ve kaş şeklini ve rengini seçin. Ayrıca gözlük de ekleyebilirsiniz. Şimdi burun ve ağzı özelleştirme zamanı. Burun şeklinizi seçin ve ardından ağız şeklinize geçin. Ayrıca dudak rengi ve sakal da ekleyebilirsiniz. Ardından, bir gövde şekli seçin. Bunu yaptıktan sonra, en sevdiğiniz kıyafeti seçebilirsiniz. Avatarınızın kıyafetine şapka, eşarp veya kedi kulakları eklemeyi de seçebilirsiniz. Avatarınızı özelleştirmeyi tamamladıktan sonra, sağ üst köşedeki onay işareti simgesine dokunun. İleri'ye ve ardından Bitti'ye dokunun.

Kullanmak istediğinizde, Facebook'a yorum yaz bölümünde gülen yüz simgesine dokunarak yaptığınız avatara erişebilirsiniz.





Bu kadar! Artık arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir Facebook avatarınız var.

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