



Amazon tarafından geliştirilen sanal asistan Alexa, 2018'den beri Echo serisi ürünlerde kullanılıyor. Asistan zamanla birçok kullanıcının kalbini kazandı ve gelişmiş yapay zekası sayesinde, sesle çok sayıda nesne, hizmet, içerik vb. üzerinde işlem yapılabiliyor.

Telefonda Alexa Kullanmak

Bunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak bir Amazon Echo cihazınız olmasa bile bu kullanışlı sanal asistanı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Bu makalede, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

Bir Echo ürünü satın almadan Alexa'nın tüm potansiyeline sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki adımları deneyin.





Alexa'yı cihazınızda kullanmak için yapmanız gereken tek şey bir Android telefonunuz varsa buraya veya bir iPhone'unuz varsa buraya dokunarak Amazon Alexa uygulamasını ücretsiz olarak indirmektir. Uygulama, Echo ürünlerini yapılandırmak ve özelleştirmek için birçok yararlı işlev sunmanın yanı sıra, sanal asistanın sesli komutlarla kullanılmasına da izin veriyor.

Telefonunuzda Alexa uygulamasını açın;

Amazon hesabınız için kullanılan e-postanızı ve şifrenizi girerek giriş yapın;

Ekranın alt ortasındaki mavi simgeye basın (bu işlevi ilk kez kullandığınızda uygulamanın mikrofona ve cihaz konumuna erişme yetkisi vermeniz istenir);

Ekranın altında mavi bir çubuk göründüğünde Alexa dinliyor demektir. Bu noktada haberler, videolar ve benzeri herhangi bir şeyi sorabilirsiniz.

Uygulama, ışıklarınızı veya evde sahip olduğunuz herhangi bir uyumlu akıllı cihazı kontrol etmek, rutinler oluşturmak ve sanal asistanın diğer tipik işlevlerinden yararlanmak için kullanılabilir.