Android 10'un Ekran Kaydedici Aracını Etkinleştirmek

Android 10'un yerleşik ekran kaydedici modu her telefonda açık değildir. Samsung ve LG'lerin aksine diğer modellerde ekran kaydedici seçeneğini bulmak mümkün olmayabiliyor. Bu işlevi açmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz.
Gereklilikler
- Android SDK ve Platform Tools'u indirin.
- Ayrıca USB Hata Ayıklama'yı etkinleştirme adımları için buraya tıklayın.
ADB Komutları ile Android 10'da Ekran Kaydediciyi Etkinleştirmek
- Cihazınızı USB Kablosu ile PC'ye bağlayın. Platform tools klasörüne gidin ve adres çubuğuna cmd yazın ve Enter tuşuna basın. Komut İstemi şimdi açılacak.
- CMD penceresinde aşağıdakini yazın.
- adb devices
- Cihazınızda USB Hata Ayıklama yetkisi isteyen bir açılır pencere görünür. İzin Ver üzerine dokunun. Bunun sadece ilk kez sorulacağını belirtelim. Cihazınızı zaten hata ayıklama modunda bağladıysanız bu açılır pencere görünmez.
- Her şey yapıldıktan sonra, CMD penceresine bakın, alfanümerik bir cihaz kodu gösterilir. Bu da bağlantının başarılı olduğunu gösterir.
- Son olarak gizli ekran kaydediciyi etkinleştirmek için aşağıdaki komutu yürütün. Mac veya Linux kullanıyorsanız ./ eklediğinizden emin olun:
- adb shell settings put global settings_screenrecord_long_press true
- Artık cihazınızı PC'den çıkarabilir ve güç menüsünü açmak için güç düğmesine basabilirsiniz.
- Şimdi birkaç saniye boyunca ekran görüntüsü seçeneğine uzun basın. Şimdi birkaç seçenek içeren Screen Recorder iletişim kutusu açılır penceresini görmelisiniz (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın):
- Recorded Voiceover – Ses kaydı yapmayı sağlar.
- Show Taps: Kayıt sırasında tap'lerin görünür olup olmamasını belirler.
- Karar verdikten sonra Start Recording düğmesine basın.
- Kaydı durdurmak istediğinizde, bildirim çekmecesini açın ve Stop seçeneğine basın. Bunun dışında Pause ve Cancel seçenekleri de vardır.
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