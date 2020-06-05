



Katlanabilir telefonlar henüz ana akım haline gelmemiş olsa da, çok fazla potansiyele sahip görünüyorlar. LG görünüşe göre sadece bükülebilir değil, aynı zamanda kıvırılabilir bir cihazla birkaç adım daha ileri gitmek istiyor.

LG'den Katlanabilen, Kıvrılabilen ve Telefon, Tablet ve Laptop Olabilen Cihaz

Kore merkezli Asia Time'a göre, şirket hibrit bir form faktöre işaret eden bir tasarım patenti aldı.

Katlanmamış ya da kıvrılmamış formundayken cihaz geleneksel bir akıllı telefona benzeyecek. Sağ tarafını uzatarak cihazı tablet olarak kullanmak mümkün olacak. Daha fazla ekran alanına ihtiyacınız olduğunda ise ekranı daha da uzatabilecek ve dizüstü bilgisayar olarak çalışmasını sağlamak için katlayabileceksiniz.

Teoride, fikir oldukça umut verici geliyor. Bu form faktörü doğru özelliklerle eşleştirilirse, LG'nin elinde her şeyi kapsayan oldukça iddialı bir cihaz olacaktır.





Bununla birlikte, böyle bir tasarımın hayata geçirilmesi oldukça zor olacaktır. Sonuçta katlanabilir telefonlar hala emekleme döneminde ve LG daha geleneksel akıllı telefonları bile düzgün yapamıyor. Şirket donanım tarafını çözse bile, böyle bir cihazla çalışacak yazılımı uyarlamak kolay bir iş değil.

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