Apple AirPods'ta Hard Reset İşlemi





Apple AirPods'ta şarj kutusunun kapağının altında tek bir ışık göstergesi bulunur. Özel ışık kombinasyonları, AirPods'un o anda nerede bulunduğuna bağlı olarak çeşitli sorunları gösterebilir. Sıfırlamaya karar vermeden önce hangi ışıkların, hangi farklı sorun ya da durumlara işaret ettiğini anlamanız çok önemli

Batarya durumu

Bataryada tam olarak ne kadar şarj kaldığını bilemezsiniz. Ancak, kullandığınız AirPods'ta yeşil bir ışık görürseniz sıradan kullanım için yeterli pil ömrünüz var demektir.

Yeşil bir ışık görürseniz ve AirPods o an kasada değil ise, kasanın hala en az bir şarjı daha var demektir.

AirPods şarj cihazına yerleştirildiğinde eğer sarı ışık görüyorsanız AirPods'un şarj olduğunu gösterir. Ancak AirPods o sırada çalışır modda değilse, o zaman bu ışık kasanın birden az tam şarjının kaldığını gösterir.

Kalan miktarı yüzdelik olarak göremeseniz de bu ışıklar AirPods'ta ve şarj kutusunda ne kadar pil kaldığının yeterince iyi bir göstergesidir. Kasanın veya AirPods'un kalan şarj miktarını yüzde olarak görmek istiyorsanız AirPods kasasını açın ve iPhone'unuza bakın.

Bağlantı

Sarı ışık yanıp sönüyor mu ?

Bu durum bir veya daha fazla cihazınızla eşleştirme hatası olduğunu gösterir. Önce AirPods'u sıfırlayarak bağlantıyı kesmeniz ve tekrar denemeniz gerekebilir. Beyaz yanıp sönen ışık, AirPods'un Apple cihazlarınıza bağlanmaya hazır olduğunu gösterir.

AirPods'ta Hard Reset İşlemi

AirPods'la ilgili sorun yaşıyorsanız, hard reset yapmak genellikle sorununuzu çözer. AirPods'u sıfırlamak, birçok yaygın sorun için hızlı bir çözüm olabilir. AirPods'un sıfırlanması AirPods'un yalnızca birinin ses vermesi veya pil bazlı sorunlar gibi problemleri çözebilir. AirPods'u sıfırlamak bağlantı sorunlarını da çözebilir.

Reset işlemi nasıl yapılır?





1-Kasanın üstünü kaldırın

2-Arkadaki düğmeyi basılı tutun

3-Işığın yanıp sönmesini bekleyin

4-Işık kırmızı yanıp söndüğünde düğmeyi bırakın.

Note: Bunun AirPods'un bağlı tüm cihazlarla olan bağlantısını keseceğini unutmayın. Işık tekrar beyaz renkte yanıp sönene kadar bekleyin. Tekrar bağlantı kurmayı deneyebileceğiniz sinyal budur.

Hard reset birçok durumda AirPods'la ilgili sorunları çözmek için yeterlidir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum