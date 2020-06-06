



Facebook'un bir kullanıcıyı sessize alma özelliğiyle gönderilerini görmek istemediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz. Arkadaş listenizdeki kişinin paylaştığı gönderiler sizi rahatsız ediyorsa ve bu kişiyi arkadaş listenizden çıkartamıyorsanız Facebook'un bu özelliği sayesinde kullanıcıyı sessize alabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere Facebook'ta bir kullanıcıyı sessize alma işlemi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Facebook'ta Bir Kullanıcıyı Sessize Alma

Facebook'ta bir kullanıcıyı sessize almak için zaman tünelindeki gönderilerden kişinin paylaştığı gönderiyi bulun. Gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve açılan küçük çekmecedeki seçeneklerden "Kullanıcıyı 30 Günlüğüne Geçici Gizle" butonuna tıklayın.

Bu basit işlem sayesinde 30 günlüğüne, gönderilerini zaman tünelinizde görmek istemediğiniz kişiyi sessize alabilirsiniz. Sessize aldığınız kişinin sessize alma eylemini kaldırmak için de Facebook uygulamasının ana ekranının sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın ve Ayarlar'a tıklayın. Ayarlar penceresindeki seçeneklerden "Haber Kaynağı Tercihleri" seçeneğine hafifçe tıklayın ve açılan pencereden de "Geçici Gizleme Ayarlarını Yönet" butonuna dokunun. Burada 30 günlüğüne sessize aldığınız kullanıcılar listelenecektir. Sessize aldığınız kullanıcının bu eylemini kaldırmak için listeden kullanıcının üzerine tıklayın ve "Sessize Almayı Sonlandır" butonunu seçin.





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