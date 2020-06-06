iTunes ve App Store Abonelikleri Nasıl İptal Edilir?





Apple bugün abonelikleri bir iPad, iPhone veya Mac bilgisayardan iptal etmeyi daha kolay hale getirdi. iTunes ve App Store aboneliklerini iPad/iPhone'dan iptal etmenin yolu Ayarlar kısmına gitmek ve sonrasında iTunes & App Stores seçeneğine girmek oluyor.

iPhone/iPad'den İptal Etme Adımları

Bu işlem sizi aboneliklerinizi iptal etmenizi sağlayan bir menüye yönlendirecek. Eğer ayarlar kısmında “Abonelikler” seçeneği mevcut değilse (Abonelikler seçeneği ‘’Ödeme ve Gönderim’’ sekmesinin altında listelenir) mobil cihazınızdan "iTunes ve App Store"u seçmeniz gerek.

Sayfanın üst kısmındaki Apple kimliğinize dokunun. Birden fazla Apple kimliğiniz varsa, iptal etmek istediğiniz abonelikle ilişkili hesapla giriş yaptığınızdan emin olun. Eğer birden fazla hesabınız yoksa karşınıza gelen ekrandan oturumu kapat dedikten sonra doğru Apple kimliğiniz ile tekrar giriş yapın

Doğru hesapla giriş yaptıysanız, Apple Kimliğini Görüntüle'ye dokunun.

Cihazınızın güvenlik ayarlarına bağlı olarak, önce Touch ID, Face ID veya şifre ile kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.

Ekranı aşağı kaydırın ve abonelikler'i seçin.

Listeden, etkin olan ve iptal etmek istediğiniz aboneliği bulun ve seçin

İstediğiniz aboneliği seçtikten sonra, aboneliğin bilgi sayfasının altındaki Aboneliği İptal Et öğesine dokunun.

öğesine dokunun. İptalinizi doğrulamak için Onayla'ya dokunun.

Öncesinde iptal edilmiş aboneliliklerinizin, tekrar yenileme süreleri dolmadan etkin hala gelmeyeceğini unutmayın. Bu hesapların yenilenme zamanlarını kontrol etmek adına ‘’Bitiş’’ tarihine dokunabilirsiniz. Bu tarihe ulaştığınızda, aboneliğiniz devre dışı kalır ve aboneliği yeniden etkinleştirmezseniz hesabınızdan ücret çekilmez.

MacOS, Windows'tan İptal Etme Adımları

Bir iOS cihazınız yoksa veya yalnızca masaüstüyü kullanmayı tercih ediyorsanız, App Store aboneliklerinizi macOS (Finder) ve Windows'ta iTunes uygulaması aracılığıyla yönetebilir ve iptal edebilirsiniz.





Doğru hesaba giriş yaptığınızdan emin olarak iTunes'u başlatın. Menü çubuğundan (macOS) veya araç çubuğundan (Windows) Hesap> Hesabımı Görüntüle'yi seçin. İstendiğinde iTunes şifrenizi girin.

Ayarlar bölümüne gidin ve Abonelik butonunu bulun. Listelenen toplam abonelik sayısını göreceksiniz. Bunun hem etkin hem de süresi dolmuş abonelikleri içerdiğini unutmayın. Sağ taraftaki Yönet düğmesini tıklayın.

İptal etmek istediğiniz hizmeti veya uygulama aboneliğini bulun ve düzenle'yi tıklayın.

Aboneliği İptal Et'i tıklayın ve istendiğinde seçiminizi onaylayın.

Bir aboneliği iptal etmekte sorun yaşıyorsanız veya faturalandırma ve abonelik şartlarıyla ilgili sorularınız varsa, e-posta, sohbet veya telefon yoluyla bir destek isteği başlatmak için Apple Destek ile İrtibata Geçin özelliğini kullanın.

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