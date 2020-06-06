



iOS işletim sistemi kararlı ve istikrarlı bir çalışma prensibine sahip olmasının yanı sıra arada bir güncellemelerin yarattığı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ancak çökme çoğu zaman işletim sisteminden değil bir uygulamadan kaynaklanır. Tinder bu uygulamalardan biri olabiliyor.

Tinder'ın iPhone'da Çökmesi ve Çözümü

Tinder iPhone'unuzu kilitlemeye devam ediyorsa çözüm için yapmanız gereken bazı eylemlerden basettik.

Uygulamayı Kapatmaya Zorlamak

Uygulamayı kapatmaya zorlamak, arka plan hizmetleri de dahil olmak üzere uygulamayı tamamen durdurur. Zira Tinder çöktüğünde uygulamaya ait arka plan hizmetleri hala çalışıyor olabilir, bu nedenle yeniden başlatma yapmanız önemlidir.

1-Son uygulamalarınızı görüntülemek için Home düğmesine iki kez dokunun.

2-Tinder'ı görene kadar kaydırın.

3-Kapatmak için yukarı doğru hızlıca kaydırın.

Tinder’ın nasıl çöktüğüne bağlı olarak, iOS'in son açılan uygulamalar listesinde göremeyebilirsiniz. Bu durumda yapmamız gereken bir sonraki adıma geçmektir.

Uygulamayı Güncelleyin

Birçok uygulama çökme senaryosunda uygulamayı güncellemek ilk çözümlerden oluyor. Tinder’ın kararsız ve bug'lı olma ihtimaline karşı güncellemeleri kontrol edin.

1-iPhone'unuzda App Store'u açın ve Güncellemeler'i seçin.

2-Tüm uygulamaları güncellemeyi seçin veya mevcut güncelleme varsa Tinder'ı seçin.

3-Güncellemeyi yükleyin ve tekrar test edin.

Tinder'da bir sorun olduğu tespit edilmişse geliştirici ekip oldukça hızlı bir düzeltme yayımlayacaktır.

iPhone'unuzu Yeniden Başlatın

Cihazı yeniden başlatmak bir sonraki mantıklı adım olacaktır. Bu işlemle telefonun hafızası temizlenecek, uygulamalar tarafından kullanılan geçici dosyalar ve diğer yüklü dosyalar yeniden yüklenecek. Teknolojide her türlü sorun giderme işleminde işe yarayan bir adımdır.





1-Ana Sayfa düğmesine ve Uyut / Uyandır düğmesine aynı anda basın.

2-Apple logosunu görene kadar cihazın yeniden başlatılmasına izin verin.

3-Telefonun yeniden yüklenmesine izin verin.

Uygulamalar çok sayıda önbelleğe alınmış veya geçici dosya kullandığından, yeniden başlatma tüm bu dosyaları kaldırır ve uygulamanın onları baştan yüklemesini sağlar. Bu geçici dosyalardan biriyle ilgili bir sorun olmuşsa sorunu çözer ve uygulamanın artık düzgün çalışması sağlar.

iOS Güncellemesi Var mı Kontrol Edin

iOS’in herhangi bir güncelleme isteyip istemediğini kontrol edin.

Böyle durumlarda problem genellikle iOS'te değildir. Ancak herhangi bir OS dosyasında bir bozulma veya hata varsa bir güncelleme bunu düzeltebilir. Bir iOS güncellemesinin Tinder çökmesini düzeltmesi nadirdir, ancak denemeye değer.

1-iPhone'unuzun yeterince şarj olduğundan veya şarjda olduğundan ve kablosuz bağlantıya bağlandığından emin olun.

2-Ayarlar'ı ve Genel'i açın.

3-Herhangi bir güncelleme varsa Yazılım Güncelleme ve İndir'i seçin.

Bir iOS güncellemesinin bu sorunu çözmesi olası değildir, ancak son seçenek Tinder'ı kaldırmak olduğundan bunu da deneyebiliriz.

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