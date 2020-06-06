



Xiaomi'nin Redmi ailesinin yeni üyesi olacak olan Redmi 9 modelinin tasarımı sızdırıldı. Xiaomi geçtiğimiz aylarda Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modellerini tanıtmıştı. Fakat Redmi ailesinde gelenek haline gelen 3. model henüz tanıtılmamıştı.

Xiaomi Redmi 9 Modeli Sızdırıldı

Telefonun tasarımına yakından bakacak olursak arka kamera dizilimi Note 8 Pro ile hemen hemen aynı. Parmak izi okuyucusu telefonun kamerasının alt kısmına yerleştirilmiş.

Telefonun sızdırılan donanım özelliklerine bakacak olursak 6.3 inç IPS LCD ekran ile gelmekte. Telefon gücünü Mediatek Helio G80'den almakta. 5000 mAh bataryaya sahip olması beklenen telefonun 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçeneğiyle gelmesi beklenmekte.





Telefonun ana kamerası 13 MP, ikinci kamera 8 MP Geniş Açı, 5 MP Makro ve son olarak dördüncü kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde derinlik algılayıcı özelliğine sahip.

Redmi 9 modeli Android 10 tabanlı MIUI 12 ile piyasaya sürülmesi beklenmekte. Şimdilik çıkış tarihi belirsiz fakat gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.