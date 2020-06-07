



Alexa, YouTube’a doğrudan bağlanamaz bunun sebebi sesli komut

ile YouTube'a direk bağlantı yapamıyor olması fakat Alexa özellikli

hoparlörünüzden YouTube'a erişmenin başka yolları da var.

Alexa ile YouTube Oynatmak

Alexa doğrudan YouTube'u oynatamaz, ancak bir cihazı Alexa özellikli hoparlörlerle eşleştirmek ve cihaz üzerinden YouTube'u oynatmak için Bluetooth kullanabilirsiniz. Alexa şarkıları ve diğer sesleri çalmayı çok kolay hale getirse de, doğrudan akış için Amazon ile belirli servisler veya radyo istasyonları ile sınırlısınız.

Alexa, istediğiniz zaman müziğin keyfini çıkarmayı oldukça kolaylaştırdı.

Sadece "Alexa, oynat…" diyerek evinizin bir köşesinde gizlenen Alexa özellikli Amazon Echo hoparlör ile günlük hayatınızı hızlı ve kolay bir şekilde bir film müziği ile doldurabilirsiniz.

Ancak Amazon radyonuz olsa bile ses seçenekleriniz sınırlıdır. Bir film müziğini veya monologunu dinlemek istiyorsanız, genellikle en iyi yöntem Amazon Müzik değil YouTube'dur. Ancak Alexa doğrudan YouTube'a bağlanamıyor. Neyse ki, Alexa'da YouTube'u oynatmanın bir yolu var.





Çözüm, Bluetooth desteği ve kişisel bir cihazdır (örneğin, bir iPhone veya iPad). Alexa cihazınıza bağlandıktan sonra, telefonunuzdaki Alexa üzerinden herhangi bir ses uygulamasını çalabilirsiniz, ve YouTube bu uygulamalar arasından en uygun olan.

Adımlar

Cihazınızın Bluetooth özelliğinin açık ve bulunabilir olduğundan emin olun.

"Alexa, Bluetooth'u eşleştir" deyin.

Alexa özellikli hoparlörünüz için kişisel cihazınızı (iPhone'da yaptık) kontrol edin. Örneğin iPhone'da bu önce Ayarlar'a, ardından Bluetooth'a dokunarak yapılır. Bu işlem

eşleştirilmiş cihazlar listenizi göstermelidir.

eşleştirilmiş cihazlar listenizi göstermelidir. Örneğimizde, Alexa özellikli hoparlör "Echo-786" olarak geldi (iPhone'unuzdaki adı değiştirebilirsiniz).

Kişisel cihazınızla eşleştirmek için Alexa özellikli hoparlörünüze dokunun. Artık eşleştirilmiş Bluetooth cihazları listenizde "Bağlı" olarak görünecektir.

YouTube'u cihazınızda açın (uygulamada veya yalnızca web tarayıcınızda).

İstediğiniz şarkıyı arayın ve çalın. Oynatılan parçanın sesini Echo’dan duyacaksınız

Hoparlörünüzde müziği duymuyorsanız, cihazınızdaki medya paylaş simgesini (üzerinde ok olan bir dikdörtgen) aktifleştirip ve telefonunuzun Alexa özellikli hoparlörle veri paylaşıp paylaşmadığını iki kez kontrol edebilirsiniz.

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