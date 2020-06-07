



Yakın zaman önce Amazon’un akıllı hoparlörü Amazon Echo’nun yapay zeka asistanı Alexa üzerinden toplanan ses kayıtlarının binlerce Amazon çalışanı tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı. Siz de sürekli dinlenmekten rahatsızlık duyuyorsanız bu yazi gizliliğinizi artırmayı saglayacak yöntemler sunacak.

Alexa'nın Sizi Her Zaman Dinlemesini Engelleyin

Bu durumu çözümlemek için:

1- Çoğu ses asistanı cihazını sessize almanın ilk yöntemi üzerindeki fiziksel düğmedir. Amazon Echo'da mikrofon düğmesine bastığınızda harici halka kırmızı renkte yanar ve cihaz sizi artık dinleyemez. Google Home'un yanında bir düğme vardır ve devre dışı bırakıldığında üstteki dört noktanın hepsi yanar, ayrıca düğmeye basarken mikrofonun açık veya kapalı olduğunu gösterir.

Ayrıca hem Google Home'u hem de Apple HomePod'u “mikrofonu sessize al” veya “dinlemeyi durdur” sesli komutlarıyla sessize almanız mümkün.





2- Alexa'nın Gizlilik ayarları altında bir seçenek var (Alexa için çoğu şey uygulama üzerinden yönetiliyor ve burada da aynı). Bu ayarlamayı yapmak içinse;

Alexa uygulamasında menü düğmesine dokunun (ekranın sol üst köşesinde üçüncü satır)

Ayarlardaki en üstteki öğe “Alexa Hesabı” dır, sonra en alta kaydırın ve “Alexa Gizlilik” i seçin.

Şimdi Amazon'un gizliliğinize değer verdiğini belirten manasız cümleler göreceksiniz, aşağı kaydırıp "Verilerinizin Alexa'yı Nasıl Geliştirdiğini Yönetin" kısmına gidin.

Varsayılan olarak açık olan sonraki üç öğeyi (eh, gizliliğimize değer verdiyseniz bunları neden açtınız?) KAPALI konumuna getirin. Sonrasında "yeni özelliklerin" düzgün çalışmayabileceği konusunda bir uyarı alacaksınız.

3-Kayıtlı iki Echo cihazı hızlıca birbirleri ile hızlı iletişim kurabilir. Bu işlemin sadece izinle yapılabileceği bilinse de bazı kullanıcılar bu işlemin komuşularınızın sizi dinlemesine sebep olabileceğini ifade ediyorlar. İki kat emin olmak için Alexa uygulamanızdaki İletişim'e gidin ve “Drop In” ayarını “Evim” veya Kapalı olarak ayarlayın.