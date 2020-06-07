Evdeki Akıllı Işık Cihazlarını Alexa'ya Bağlamak





Akıllı lambalarınızı Alexa ve Echo ile uyumlu hale getirip çalıştırmak çok kolay. Birçoğumuz evimizde akıllı lambalar olması fikrini seviyoruz, fakat bir türlü bu akılları lambaları nasıl en efektif şekilde kullanırız kısmında karamsarlığa düşüyoruz, işte tam noktada Alexa devreye giriyor.

Akıllı ampuller, akıllı anahtarlar veya akıllı ev hub'ları Amazon Echo kullanılarak anında kurulabilir. Akıllı ışıklarınızı Alexa'ya bağlamanın farklı yollarına göz atın:

Başlamadan Önce

Işıklarınızı Alexa ile eşleştirmeye başlamadan önce yapmanız gereken birkaç şey var:

Bağlamak istediğiniz akıllı ampulün, anahtarın veya hub'ın Alexa ile uyumlu olduğundan emin olun.

Her aygıta bir ad atama da dahil olmak üzere Alexa'ya ışıkları bağlamadan önce akıllı aygıtı ayarlamak için üreticinin talimatlarını kullanın. Amazon Alexa'ya çok daha kolay bağlanmanıza yardımcı olacağından, “Koridor”, “Salon Anahtarı” veya “Yatak Odası Işığı” gibi anlaşılması kolay isimler kullanın.

Echo ile aynı wireless üzerinden bağlantı yaptığınıza emin olun.

Henüz yapmadıysanız Alexa uygulamasını mobil cihazınıza indirin.

Akıllı Ampulü Alexa'ya Bağlama

Amazon'un Alexa'sına akıllı bir ampul bağlamak için, akıllı ampulü önce üreticinin talimatlarına göre evine monte etmelisiniz. Eğer bulunduğunuz yerde Alexa dışında başka bir hub daha varsa bunun için uygun talimatlara başvurduğunuzdan emin olun.

1-Mobil cihazınızda Amazon Alexa uygulamasını açın.

2-Ana ekranın sol üst köşesinde üç yatay çizgiye benzeyen Hamburger Menüsüne dokunun.

3-Menüden Akıllı Ev'e dokunun.

4-Cihazlar sekmesine, ardından Cihaz Ekle'ye dokunun. Alexa, uyumlu cihazları arayacak ve bulunan cihazların bir listesini sunacaktır.

5-Bağlamak istediğiniz akıllı ışığı bulmak için aşağı kaydırın. İlk kurulum sırasında atadığınız ada sahip bir ampul simgesi belirir.

6-Kurulumu tamamlamak için akıllı ışığın adına dokunun

Alexa'ya Akıllı Anahtara Bağlama

1-Mobil cihazınızda Amazon Alexa uygulamasını açın.

2-Ana ekranın sol üst köşesinden üç yatay çizgiye benzeyen Hamburger Menüsüne dokunun.

3-Menüden Akıllı Ev'e dokunun.

4-Cihazlar sekmesine, ardından Cihaz Ekle'ye dokunun. Alexa, uyumlu cihazları arayacak ve bulunan cihazların bir listesini sunacaktır.

5-Bağlamak istediğiniz akıllı anahtarı bulmak için aşağı kaydırın. İlk kurulum sırasında atadığınız isme sahip bir ampul simgesi belirir.

6-Kurulumu tamamlamak için akıllı anahtarın adına dokunun.

Smart Hub'ı Alexa'ya Bağlama

Amazon Echo ürün serisindeki yalnızca bir cihazda akıllı cihazlar için yerleşik bir hub bulunur: Echo Plus. Diğer tüm sürümler için akıllı cihazlarınızı bağlamak için akıllı bir hub kullanmak gerekebilir.

Akıllı hub'ınızı ayarlamak için üreticinin talimatlarını izleyin ve ardından Alexa'ya bağlanmak için bu talimatları kullanın:





1-Ana ekranın sol üst köşesinden üç yatay çizgiye benzeyen Hamburger Menüsüne dokunun.

2-Beceriler/Skills'e dokunun.

3-Cihazınızın skill'ini bulmak için arama anahtar kelimelerine göz atın veya girin.

4-Etkinleştir'e dokunun ve bağlantı işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

5-Alexa uygulamasının Smart Home – Akıllı Ev bölümünde Cihaz Ekle'ye dokunun.

6-Tercihen öngörülen özel adımlar için üreticinin talimatlarına bakın. Örneğin, Alexa'yı Philips Hue'ya bağlamak için önce Philips Hue Bridge üzerindeki düğmeye basmanız gerekir.

Aydınlatma Gruplarını Ayarlama

Alexa aracılığıyla tek bir sesli komutla birkaç ışığı açmak istiyorsanız, bir grup oluşturabilirsiniz. Örneğin, bu grup yatak odasındaki tüm ışıkları veya oturma odasındaki tüm ışıkları içerebilir. Grup oluşturmak için Alexa ile şunları yapabilirsiniz:

1-Hamburger Menüsü'ne ve Akıllı Ev'e dokunun.

2-Gruplar sekmesine dokunun.

3-Grup Ekle> Akıllı Ev Grubu seçeneklerine dokunun.

4-Grubunuz için bir ad girin veya Ortak Adlar listesinden bir seçenek belirleyin.

5-Gruba eklemek istediğiniz ışıkları seçin ve ardından Kaydet öğesine dokunun.

6-Bir kez kurulduktan sonra, tek yapmanız gereken Alexa'ya hangi ışık grubunu kontrol etmek istediğinizi söylemektir. Örneğin, "Alexa, oturma odasını aç."

Akıllı Işıkların Kısılması

Alexa “Karart” komutunu anlasa da bazı akıllı ampuller ışığını karartır bazıları ise karartmaz. Bu özellik sizin için önemliyse ışığı kısılabilir akıllı ampuller arayın (akıllı anahtarlar genellikle karartmaya izin vermez).

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