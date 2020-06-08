



Salgın neden ile birçok teknoloji ve bilişim firması piyasaya çıkaracakları yeni ürün lansmanlarını belirlenemeyen tarihlere ertelemek zorundan kalmıştı, her ne kadar süreç etkisini düşürerek devam ediyor olsa da Samsung, Galaxy 20 ve Galaxy Fold 2 için 5 Ağustos'ta lansman yapacağını duyurdu, tam teşekküllü bir etkinlik yapmaları mümkün olmasa da bu yeni iki ürünün ve yine firmaya ait piyasaya yeni çıkacak olan akıllı telefonların online ortamda tüketicilerin ilgisine sunulması bekleniyor.

Güney Kore’den gelen bu bilgiler dahilinde yeni lansmanın online ortamda Ağustos ayının ilk haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Güney Kore merkezli haberlere göre Samsung'un 5 Ağustos'ta Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 için online bir etkinlik düzenleyeceği iddia ediliyor. Etkinlikle ilgili pandemi sürecinin dikkate alınarak şirket içi gerekli görüşmelerin yapıldığı ve etkinliğin online ortamda kısıtlı şartlarla planlandığı bildiriliyor

Pandemi sürecinin tamamen bitmemiş olması, hali hazırda ülkeler arası seyahat engellerinin olması ve lansmanlara katılımcı olarak gelen tüketici ve bilir kişilerinin olası sağlık problemlerinden dolayı katılımcı sayısının beklenenden çok daha az olması ihtimali Samsung’un bu yönden karar almasına neden olmuş.





Yüksekle muhtemel tüketicilerin bu iki yeni ürünle bir araya gelip, onları fiziki olarak incelemesi adına firma bölgesel ofislerinde küçük çaplı etkinlikler düzenleyecektir.

Samsung, Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 lansman planlarının ne olduğunu hala resmi kanallardan doğrulamadı, fakat olası ihtimaller dahilinde sürecin nasıl işleyeceği konusunda yazılanlar ve aktardıklarımız doğrultusunda en olası ihtimal bu görünüyor.