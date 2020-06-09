Android Telefonda Ekran Çözünürlüğü Nasıl Değiştirilir?





Android platformunun oldukça kişiselleştirilebilir olduğu bilinir. Bir Android cihazınız varsa, ekranınızın görünümünü değiştirmek, cihazınızı kişiselleştirmenin harika bir yoludur. Bu makalede, Android cihazınızın çözünürlüğünü nasıl değiştireceğinize dair birkaç yol göstereceğiz. Böylece cihazınızın çözünürlüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Cihaz Ayarlarını Kontrol Etme

Android cihazınızın çözünürlüğünü değiştirmek istiyorsanız yapacağınız ilk şey ayarlar menüsüne gitmektir. Bazı üreticiler cihazlarında farklı çözünürlük ayarlarına izin verir ve kullanıcıların bunları menülerden kolayca elde etmelerini sağlarlar. Çözünürlük genellikle ekran ayarlarında bulunmakla birlikte, erişilebilirlik ayarlarında da bulunabilir. Her ikisini de kontrol edip bulamadıysanız, çözünürlüğünüzü değiştirmek için daha karmaşık bir sürece gitmeniz gerekecek.

Root ve Root Olmayan Yöntem

Üretici, varsayılan çözünürlüğü ayarlamanın bir yolunu sunmadıysa, Android'inizin DPI ayarlarını bu iki yoldan biriyle değiştirebilirsiniz. Root veya root olmayan yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Rootlamak; cihazın sistem koduna erişmek anlamına gelir (Jailbreak uygulamasının Android sürümü gibi). Her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları vardır. Bir telefonu rootlarsanız, çözünürlüğü değiştirmek biraz daha kolay olacaktır, çünkü tek yapmanız gereken; Play Store'dan işi sizin için yapacak bir uygulama indirmektir. Dezavantajı ise sistem koduna erişimi açtığınız için cihazınızı istenmeyen düzenlemelere karşı savunmasız bırakmanızdır. Sistemdeki değişiklikler yanlış yapılırsa cihazınız tuğla olabilir. Ayrıca cihazı rootlamak, çoğu üreticinin garantisini geçersiz kılmaktadır. Tabi ki rootsuz yöntem bu sorunları önlemektedir. Hangi yöntemi seçeceğinize karar verebilmeniz için aşağıda adımları özetleyeceğiz.

Rootlamadan Çözünürlüğü Değiştirme

Root yapmadan cihazınızın çözünürlüğünü değiştirmek için Android Debug Bridge (ADB) adlı bir araç kullanmanız gerek. ADB, cihazınızla iletişime geçer ve size komutları yazarak farklı eylemleri gerçekleştirme olanağı verir. Bununla birlikte Android cihazınızı bağlamak için bir kabloya ve uygun bilgisayara ihtiyacınız olacak.





İlk olarak Android Developers Studio web sayfasından ADB'yi indirin. Ya içinde ADB'nin olduğu SDK Manager'ı ya da bağımsız SDK Platform Package'ı indirin. Ardından, cihazınızda USB hata ayıklamayı etkinleştirmeniz de gerek. Aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

1. Ayarları açın.

2. Telefon Hakkında'ya veya Cihaz Hakkında'ya bakın. Bulamazsanız Sistem seçeneğini arayın.

3. Telefon Hakkında'yı açın ve Yapı Numarası'nı görene kadar aşağı kaydırın.

4. Yapı Numarası üzerine birkaç kez dokunun. Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirmek üzere olduğunuza dair bir uyarı alırsınız. Tamam'ı tıklayın.

5. Ayarlar'a veya Sistem'e geri dönün ve Geliştirici Seçenekleri'ni arayın, ardından açın.

6. USB Hata Ayıklama seçeneğini görene kadar aşağı kaydırın ve etkinleştir'e tıklayın.

7. Android'inizi bilgisayarınıza bağlamak için bir USB kablosu kullanın.

Şimdi çözünürlüğü değiştirmek için ADB'yi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.

1. Komut istemini açın. Bu işlem görev çubuğu aramanıza cmd yazarak veya Windows + R tuşlarına basıp cmd yazarak yapılabilir.

2. ADB'yi çıkardığınız dizini açın. Klasör listesini almak için DIR yazıp ardından CD ve ardından açmak istediğiniz klasörün adını yazarak bunu komut isteminde yapabilirsiniz.

yazıp ardından ve ardından açmak istediğiniz klasörün adını yazarak bunu komut isteminde yapabilirsiniz. 3. ADB devices ile dizin türünü açtıktan sonra. Ekranda cihazınızın adını görmelisiniz. Değilse, USB hata ayıklamanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

ile dizin türünü açtıktan sonra. Ekranda cihazınızın adını görmelisiniz. Değilse, USB hata ayıklamanın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. 4. Cihazınızla iletişim kurma komutunu vermek için ADB shell yazın.

yazın. 5. Bir şeyi değiştirmeden önce Android'inizin orijinal çözünürlüğünü bir yere kaydedin. Ardından dumpsys display | grep mBaseDisplayInfo yazın.

yazın. 6. Genişlik, yükseklik ve yoğunluk değerlerini bulun. Bu veriler cihazınızın orijinal çözünürlüğü ve DPI yoğunluğudur.

7. Buradan, wm size veya wm density komutunu kullanarak cihazın çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz. Çözünürlük, genişlik X yükseklik ile ölçülür, aşağıdaki resme göre orijinal çözünürlük 1080 x 2280'dir. Yeni bir çözünürlük komutu verirseniz, örneğin bu wm size 1080 × 2280 olacaktır.

veya komutunu kullanarak cihazın çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz. Çözünürlük, genişlik X yükseklik ile ölçülür, aşağıdaki resme göre orijinal çözünürlük 1080 x 2280'dir. Yeni bir çözünürlük komutu verirseniz, örneğin bu olacaktır. 8. DPI 120-600 arasında değişir. Örneğin, DPI'ı 300 yapmak için type wm density 300 yazın.

yazın. 9. Değişikliklerin çoğu siz komutu girdiğiniz anda gerçekleşir. Gerçekleşmezse cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.

Çözünürlüğü Rootlayarak Değişimi

Android’in açık kaynaklı bir mobil işletim sistemi olması nedeniyle, çok sayıda farklı cihaz için binlerce üretici var. Birçok cihazda aynı işlemler ve özellikler olmayabilir. Belirli bir cihazı rootlamanın doğru yöntemini bulmanız gerekir. Cihazınıza özgü bir rootlama yöntemini ararken kazara cihazınızı tuğlaya çevirebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olunması gerek, çünkü rootlamak cihazın garantisini geçersiz kılacaktır. Ayrıca üretici firma cihazı onarmayı reddedebilir . Zaten rootlanmış bir cihazınız varsa, çözünürlüğü değiştirmek bir uygulamayı indirmek kadar basittir. Şu anda kullanabileceğiniz en popüler uygulama Google Play Store'dan Easy DPI Changer Root'tur. Kullanımı ücretsizdir ve harika yorumları vardır. Kullanılabilir başka uygulamalar da var, ancak bu kadar yüksek oranda beğeni almış değiller.