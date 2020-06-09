



Magic Keyboard 2020 kullanarak iPad Pro'yu şarj etmenin yolu nedir? Apple sürpriz bir hamle ile herkesi şaşırttı ve yeni Magic Keyboard'u iPad Pro için planlanan tarihten daha önce çıkardı. Yeni Magic Keyboard iPad'ler yeni birkaç yeni ilke işaret ediyor. Özellikle iPadOS 13.4 ile gelen bazı yeni güncellemelerden yararlanıyor. Birçok iPad kullanıcısı bugüne kadar sınırlı işlevler sunan diğer marka klavyeleri kullanmak zorunda kaldılar. Ama artık bu durumu tasa etmeye gerek yok. iPad Pro için sunulan yeni Magic Keyboard tüm bu sorunları çözmeyi amaçlıyor.

iPad Pro'yu Magic Keyboard Kullanarak Şarj Etmek

Magic Keyboard ile gelen ek USB-C bağlantı noktasının tek işlevi iPad'i pratik şekilde şarj etmeyi sağlamaktır. Böylece elinizde iki USB-C yuvası olur.

HyperDrive USB Hub gibi ürünleri olanlar için iPad'in az sayıda yuvayla gelmesi dert değil. Ancak hayatlarını koca ve çirkin bir dongle ile yaşamaktan hoşlanmayanlar da var.

Magic Keyboard ile şarj cihazınızı silindir biçimli uzun USB-C bölmesine takıyorsunuz. iPad'in boşta kalan USB-C yuvasını ise SD kart dongle'ları ve buna benzer araçlar için kullanabilirsiniz.





hayatını yaşayanlar takılma eğilimindeydi. Sihirli Klavye ile şarj cihazınızı USB-C namlusuna takabilir ve SD Kart dongle'ları gibi çevre birimlerini bağlamak için kullanılacak iPad'in bağlantı noktasını kullanabilirsiniz.

Magic Keyboard hem iPad Pro 2018 hem de 2020'yi şarj etmek için kullanılabilir. iPad %80 şarja ulaşana kadar Magic Keyboard tableti 22W hızla şarj eder. Aynı şarj cihazını doğrudan iPad Pro'ya takmak 25W hız verir.