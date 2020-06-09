iPad'de Magic Keyboard ile Smart Keyboard Folio Farkı Nedir?





Apple'ın iPad'ler için sunduğu iki klavyenin özelliklerine ve birbirlerinden farklarına göz atalım.

Ağırlık

Folio, Magic Keyboard'tan kesinlikle daha hafif ve bunun iyi bir nedeni var. Yerleşik şarj silindiri bulunuyor, Magic Trackpad yok ve tuşlarda arka ışık bulunmuyor. Deneyimlerimize göre Keyboard Folio ile iPad Pro çok daha taşınabilir.

Yazım Deneyimi

Magic Keyboard aynı vinil kaplamaya sahip olmadığından elinize gerçek bir klavye gibi geliyor. Genel olarak ok tuşları hariç tam boyutlu bir klavyedir. Daha küçük 11 inçlik sürümde bazı tuşlar daha küçük, ancak birincil harf ve sayı tuşlarının tümü geleneksel klavyeyle aynı boyutta.

Ayarlanabilirlik

Folio'nun sunduğu sınırlı kullanım açıları iPad'i uzun süre kullananlara boyun ağrısı verebilir. Sadece iki görüş açısı ile sınırlı olmak gerçekten sinir bozucudur. Apple bunu “sonsuz açı” sağlayan Magic Keyboard ile çözdü.





Fiyat

Maliyet konusuna önem verenler için fark şu şekilde sıralanıyor:

iPad Pro 12.9 için Magic Keyboard – 349 $

Smart Keyboard Folio + Magic Trackpad 2 – 310 $

40 $ ek ücret karşılığında içinde trackpad'i olan hepsi bir arada bir paket alıyorsunuz.