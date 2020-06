Android'de Sesli Not Alma Uygulamaları

Modern zamanlarda sesli notlar bir zorunluluk haline geldi. Özellikle yoğun iş temposu içerisinde hayatını idame ettirmeye çalışan ve aklına gelen anlık parlak fikirleri unutmak istemeyen insanlar için çok yararlıdır. Eğer bu tempoda yaşayan bir birey iseniz aklınıza gelen ya da o an yapmanız gereken eylemi her an kağıda dökmeniz yada not alma şansınız yok her ne kadar akıllı telefonunuz her an yanınız da olsa bile. Tam da bu nokta da sesli notlar sizin kurtarıcınız oluyor artık not almanın en kolay yolu. Peki nasıl her an yanımızda taşıdığımız Android cihazda efektif bir şekil de sesli notlar kayıt edebiliriz?

1- GOOGLE KEEP

Google Keep, Google’ın kullanıcıları için sunduğu Android ve Google web tarayıcısı üzerinden kullanabileceğiniz kişisel not alma hizmetidir. Android cihazlar için sunulan versiyonda sesli not özelliğine direk bağlanmak için kısayol sunan harika bir widget var. Kullandığınız uygulama, sadece sesinizi kaydetmekle kalmayacak, aynı zamanda sizin yazıya da dökülecek. Google’ın müthiş speech-to-text motoru sayesinde aynı kayıtta hem sesinizi hem de konuşmanızın yazılı metinini bulacaksınız, bir nevi kişisel sekreteriniz gibidir.

Saklamak ve tekrar geriye dönüp bakmak istediğiniz tek şey kayıt etmek istediğiniz bilgilerin metniyse, Google Asistan’ın sesli aramasını da kullanabilir ve “kendime not…” diyebilirsiniz. Kopyalanan not Google Keep'e eklenir. Burada not tutma uygulamasını Google Keep'ten Evernote'a da değiştirebilirsiniz.





2-EVERNOTE

Çeşitli ve kullanışlı özelliklere sahip diğer not alma programları gibi, Evernote'un da sesli not özelliği mevcut. Evernote uygulamasını ana ekrana widget olarak ekleyebilirsiniz. Ancak bu sadece ses kayıt özelliğidir, Google Keep'te olduğu gibi yazıya dönüştürme işlemi yoktur. Bunun yanında uygulamanın etkileşimi de hızlı değil. Kayıt düğmesine bastığınızda, Evernote uygulamayı açar ve ardından kayıt işlemini başlatır. Bu işlem bekleme sürenizi biraz da olsa uzatıyor. Bu durum çok büyük bir problem olmasa da yine de anlık kayıtlar için dezavantaj. Durum böyle iken bir sonraki seçeneğe bakmak da fayda var.

3- EASY VOICE RECORDER

Easy Voice Recorder ücretsiz olarak mono sesli notlar almanızı sağlar. Stereo kayıt, harici mikrofon desteği, reklamları kaldırma ve daha fazlası için ücretli sürüme yükseltebilirsiniz. Doğrudan widget olarak kullanılabilir ve yine widget üzerinden direk olarak kaydı başlatabilir, duraklatabilir ve durdurabilirsiniz. Sesli not almanın en hızlı yolunu size sunan bir uygulama. Uygulama ayrıca sesli notları yönetmeyi de kolaylaştırır. Aldığınız kayıtlar üzerinden işlem yapabilir ve notlar için başlıkları düzenleyebilir ve daha iyi yönetebilirsiniz.