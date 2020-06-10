



iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesinin bir veya iki ay geciktiği bildiriliyor. Apple'dan 2020 iPhone'lar hakkında gelen hiçbir açıklama yok. Ancak yeni bir raporda daha fazla ayrıntıya dikkat çekiliyor. Buna göre Cupertino tabanlı teknoloji devi iPhone 12 serisinin Mühendislik Doğrulama ve Testinin (EVT) ikinci aşamasını bu ayın sonuna kadar tamamlayacak ve Temmuz ayında tüm modellerin üretimine başlayacak.

Apple iPhone 12 Gelecek Ay Üretime Giriyor

Apple'ın iPhone 12'nin dört modelini piyasaya süreceği söylendi ve kaynak, hepsinin Temmuz ayında üretime gireceğini iddia ediyor. Apple'ın hepsini birlikte veya ayrı ayrı çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Önceki raporlarda mmWave 5G ile gelen üst düzey modellerin lansmanının anten tasarımı değişiklikleri nedeniyle gecikeceği iddia edilmişti.





Tüm iPhone 12 modelleri mmWave 5G ile birlikte gelmeyecek. Alt uç iPhone'lar yalnızca 5G ve altını destekleyecek. iPhone 12 serisinin iddia edilen sızdırılmış özelliklerine göz atabilirsiniz: