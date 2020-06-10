



Oppo, 2018 yılında tanıtmış olduğu F9 ve F9 pro modelleri için bugün Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesini dağıtmaya başladı. Şirket bu güne kadar zaten birçok modelini Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesini yayınlamıştı. Söz verdiği tarihte F9 ve F9 Pro modeli içinde güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Oppo F9 ve F9 Pro Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Şirket önümüzdeki haftalarda güncellemeyi kademeli olarak daha fazla kullanıcısı ile buluşturacak. ColorOS 7 önceki ColorOS sürümlerinden farklı olarak önemli bir takım yenilikleri beraberinde getirmektedir. Çok sayıda yeni özellik içeren bu arayüz daha temiz ve daha hafif bir yapıya sahiptir. Bu işletim sistemiyle beraber karanlık mod, yeni gezinme hareketleri, odak modu, dijital sağlık, kamera kullanıcı arayüzünün değişmesi, güncellenmiş sistem uygulamaları ve pek daha fazlası. Bunların hepsi Color OS 7 sürümüyle beraber gelen yeniliklerdi.





Yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü

Özel şekilli, yeni simgeler paketi

Breeno Akıllı Ses Yardımcısı

Geliştirilmiş RAM yönetimi

Yeni ses efektleri

Portre Modu 2.0

Soloop video düzenleyici

Geliştirilmiş görsel tasarım ve kullanıcı arayüzü öğeleri

ART + Duvar Kağıtları

Geliştirilmiş bildirim merkezi

Bunun dışında da birçok yeniliği beraberinde getiren Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesi Türkiye kullanıcıları içinde yakın bir tarihte yayınlanması beklenmekte.