



Samsung, 2018 Note amiral gemisi için One UI 2.1 güncellemesini yayınladı ve bu hafta güncellemeyi Galaxy Note 9 sahipleri alacak. One UI 2.1'in Kore'de ilk önce hem Galaxy S9'a hem de Galaxy Note 9'a gelmesi bekleniyordu, ancak N960FXXU5ETF5 güncellemesi Haziran 2020 güvenlik yamasıyla Almanya'da piyasaya sürüldü.

Samsung'dan Galaxy Note9 için One UI 2.1

Beklediğiniz gibi, Galaxy S20 serisinde görülen tüm One UI 2.1 özelliklerini getirmiyor. Görebildiğimiz kadarıyla dosyaları ve Bluetooth ses bağlantınızı diğer cihazlarla paylaşmanıza izin veren Hızlı Paylaşım ve Müzik Paylaşımı özellikleri devrede.

Samsung Kamera uygulamasına şimdi deklanşör düğmesine dokunduğunuzda bir dizi resim ve video çeken Özel Çekme modunu ekledi. Pro video kaydı, One UI 1.0 güncellemesiyle kaldırıldıktan sonra şimdi geri dönüyor. ISO ve beyaz dengesi gibi diğer parametrelere ek olarak obtüratör hızını kontrol etmenizi sağlayan tam teşekküllü bir versiyondur. Son olarak, AR Emoji ve AR Doodle gibi tüm artırılmış gerçeklik özelliklerini tek bir pakette sunan AR Zone karşımıza çıkıyor.





Galaxy Note 9 için hazırlanan One UI 2.1'in diğer pazarlara ulaşması birkaç gün sürecek, ancak Samsung'un güncellemenin küresel olarak kullanılabilir hale gelmesinin çok uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Bu arada Galaxy S9 ve S9+ da önümüzdeki haftadan başlayarak One UI 2.1 almaya başlayabilir. Galaxy Note 9 kullanıcıları 1.2GB'lık güncellemeyi telefonun Ayarlar »Yazılım güncelleme menüsünden kablosuz olarak indirebilir.