Zoom Videolarında Snapchat Filtreleri Kullanmak





Snapchat'de yapabileceğiniz çılgınlıklar sadece Snapchat'in kendi içinde sınırlı değil. Snapchat filtrelerini bilgisayarınız üzerinden kullanabileceğiniz görüntülü sohbet uygulamalarının çoğunda kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Skype, Microsoft Teams, Hangouts ve hatta Zoom gibi. Söylediğimiz görüntülü sohbet uygulamaları arasında Zoom'u ele alıp, bu filtreleri Zoom üzerinden nasıl ekleyip çıkaracağınız konusunda size gerekli bilgileri aktaracağız.

Zoom üzerinden Snapchat filtrelerinizi kullanmanız için Snap Camera olarak bilinin masaüstü uygulamaya ihtiyacınız var, bu uygulamayı sadece resimlerinizi veya videolarınızı filtrelemek için kullanabilirsiniz.

ZOOM'A FİLTRE EKLEMEK

Zoom toplantılarınızda Snapchat filtrelerini kullanmak için, Snap Camera uygulamasını yüklemeniz, arka planda çalıştırmanız ve Zoom'daki kamera uygulamasını değiştirmeniz gerek. Ayrıntılı adımlar şunlardır:

1. ADIM: SNAPCHAT KAMERA UYGULAMASINI YÜKLEME

Snap Camera uygulamasını aşağıda verilen bağlantıdan indirin. Snap Camera'nın çalışması için minimum gereksinimler Windows 7 SP1 (64 bit) i ve MacOS 10.11'dir

İndirme linki

Yukarıdaki bağlantıyı açın. Sayfayı aşağı kaydırın ve "I have read the… " seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin. E-posta adresinizi girin ve indirme düğmesini tıklayın. Dosya indirildikten sonra yüklemek için tıklayın. Kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

2. ADIM: UYGULAMAYI ÇALIŞTIRMAK

Snap Camera uygulaması başarıyla yüklendikten sonra uygulamayı başlatın. Uygulama doğru şekilde çalışmaya başladıktan sonra karşınıza canlı kamera ön izleme ekranı gelecek ve ekranın alt kısmında farklı filtre seçenekleri göreceksiniz, seçenekler arasından tercihinizi yapın.

Şimdi seçtiğiniz filtre Zoom, Hangout, Microsoft Teams.. gibi diğer uygulamalarda aktif olmak üzere arka planda çalışmaya başlayacak.

Yaşanabilecek bir sıkıntı da uygulamayı çalıştırdıktan sonra kullanılabilir kamera yok uyarısını görme ihtimalinizdir, böyle bir durumda uygulamayı kapatın ve tekrar açın, veya sağ üst köşedeki ayarlar simgesini tıklayın ve listeden uygun kamerayı seçin. Bilmeniz gereken önemli bir konu da Snap Camera uygulaması arka planda çalışırken kamerayı kullanmaya devam eder. Kullanmıyorsanız uygulamayı kapatın.

3. ADIM: ZOOM'DA KAMERAYI DEĞİŞTİRME

Son olarak, Zoom'da görüşme esnasında video uygulamanızdaki giriş kamerasını değiştirmeniz gerektiği durumlarda yapmanız gereken işlem için iki farklı metot var, bu metotlar o an için Zoom'da toplantı esnasında olduğunuz ve olmadığınız durumlara göre değişmektedir. Şimdi bu iki farklı işleme bakalım. Bu esnada filtreleri kullanmak için Snap Camera uygulamasını arka planda çalıştırmaya devam edin.

YÖNTEM 1: TOPLANTIYA KATILMADAN ÖNCE KAMERAYI DEĞİŞTİRME

Bilgisayarınızda Zoom uygulamasını başlatın. Henüz bir toplantıya katılmadıysanız, sağ üst köşedeki ayarlar simgesini tıklayın.





Ardından, sol panelden video sekmesini tıklayın ve Camera'nın yanındaki açılır kutudan Snap Camera'yı seçin.

İşlemi yapıp pencereyi kapattıktan sonra. toplantınız esnasında Snap Camera uygulamanız aktif hala gelecek ve Snap Camera'dan bir filtre kullanıyorsanız Zoom toplantısındaki katılımcılarda aynı filtreyi görecekler.

YÖNTEM 2: TOPLANTI ESNASINDA KAMERAYI DEĞİŞTİRME

Kamerayı değiştirmek istediğiniz anda Zoom da toplantı dahilinde iseniz, ve etrafınızdaki insanları şaşırtmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok kolay. Videoyu başlat sekmesinin üst kısmındaki açılan listeden Snap Camera'yı seçin o anda etkin olan filtre toplantınıza yansıyacak, kapatmak ya da değiştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

ZOOM'DA ÇALIŞMAYAN SNAPCHAT FİLTRELERİ

Filtrelerin Zoom uygulamasında çalışmaması durumunda, Zoom uygulamasını kapatın ve tekrar deneyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı da denemelisiniz. Sorun devam ederse, önce Snap Camera'yı ve ardından Zoom'u kaldırın. Sonra tekrar kurun.

BİLGİSAYARINIZDA SNAP CAMERA KULLANIMI İÇİN İPUÇLARI

-FİLTRE PAYLAŞIMI

Snap Camera uygulaması içerisinde birçok farklı filtreye ulaşabilirsiniz. Bazen başkalarıyla paylaşmak istediğimiz benzersiz bir filtre keşfederiz. Bunun için farenizi filtrenin üzerine getirin. Üç noktalı simgeyi tıklayın ve Lensi kopyala bağlantısını seçin ve bağlantıyı arkadaşlarınız ile paylaşın, aynı paylaşımı Zoom içerisinde de yapabilirsiniz.

-FİLTRELERİNİZİ SIK KULLANILANLARA EKLEYİN

Belirli bir filtreyi çok sevdiyseniz ve devamlı etkileşim halinde iseniz, bu filtreyi sık kullanılanlar listenize ekleyebilirsiniz. Bunun için farenizi filtrenin üzerine getirin. Ardından, yıldız simgesini tıklayın.

Yıldızlı öğeleri görüntülemek için, Snap Camera uygulamasının sol üst köşesinde bulunan başlat simgesini tıklayın.

-KISAYOL TUŞLARI OLUŞTURMA

İşlevler için bir kısayol tuşu eklemek üzere Snap Camera uygulamasının sağ üst köşesindeki ayarlar simgesini tıklayın. Ardından, aşağı kaydırın ve mevcut kutulara kısayol tuşlarınızı girin.

Bir filtre için bir kısayol tuşu oluşturmak için filtreyi tıklayın; video önizleme penceresinde özel tetikleyici seçeneğini göreceksiniz. Kısayol tuşunu girin. Filtreye erişmek istediğinizde, klavyenizdeki kısayol tuşlarına basın.