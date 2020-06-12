



Sosyal medya platformlarında yeni arkadaşlar bulmanın ve sohbetlerinizi daha keyifli hale getirmenin en iyi yollarından biri dinlediğiniz müzikleri paylaşmaktan geçer. iOS 13.5 ve sonraki sürümlerde kullanıcılara sunulan yeni güncellemeler sayesinde, dinlediğiniz şarkıları doğrudan Apple Music uygulaması üzerinden Instagram veya Facebook hikayelerinizde paylaşabilirsiniz.

Apple Music Şarkılarını Instagram ve Facebook Hikayelerde Paylaşmak

Spotify, kullanıcılarının en çok keyif aldığı ve kullanmaktan memnun oldukları işlev, dinledikleri şarkıları kolaylıkla sosyal medya platformlarında istedikleri şekilde paylaşabiliyor olmalarıdır. Apple Music’in kendi içinde bu tarz paylaşımlara kapalı olması büyük bir eksiklik idi. Bu nedenle kullanıcılar üçüncü parti yazılımlar kullanmak zorunda kalıyorlardı, ta ki son gelen güncellemeye kadar.

An itibari ile Apple Music uygulaması üzerinden sevdiğiniz sanatçıların şarkılarını, favori albümlerinizi, oluşturduğunuz çalma listelerini ve hatta kişisel şarkılarınızı sosyal platformlarda yayınlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Apple Music uygulamasında gördüğünüz üç noktaya (…) dokunmak, sonra açılan eylem sayfasından ‘’Paylaş’’'ı seçmek.

Güncellemeden önce durum güncellemelerinize bağlantı linki eklerdiniz ancak şimdi bunun yerine direk olarak Apple Music içerisinden paylaşım yapabilirsiniz. Fakat hikaye kısmınızda sanatçıların kendilerini paylaşmanız ne yazık ki şu an için mümkün değil.

Adımlar

Bir albümü veya çalma listesini paylaşmak için önce Apple Music uygulamasında açın.

Ardından ekranın üst kısmındaki üç noktaya dokunun.

Alternatif olarak, ‘’Hızlı Eylem’’ menüsünü açmak için kitaplığınızdan albüme veya çalma listesine dokunup basılı tutabilirsiniz.

Görüntülenen menüden ‘’Albümü Paylaş’’ veya Oynatma Listesini paylaş'ı seçin.

İstediğiniz şarkıyı paylaşmak ve ‘’Hızlı Eylem’’ menüsü üzerinden açmak için Apple Music uygulamasında şarkıya basılı tutun. Bir diğer yöntem ise, şarkıyı çalmaya başlayın, ardından ekranın altındaki şarkı açıklamasına dokunun ve şarkı adının yanındaki üç noktaya dokunarak görüntülenen menüde paylaş’ı seçin.





Apple Müzik'te paylaşım sayfasını açtıktan sonra hikayenizde müzik paylaşmak için ikinci satırdaki Instagram veya Facebook simgesine dokunun.

Instagram ve Facebook'u Apple Music Paylaşım Menüsüne Eklemek

Apple Music'de paylaşım sayfasını açtıktan sonra ikinci sırada Instagram ve Facebook simgelerini göreceksiniz. Simgelerin kaybolması durumunda gerekli özelleştirmeleri yaparak devamlı görünür hale getirebilirsiniz.

Paylaşım sayfasındaki ikinci satırın sonuna gidin, ardından üç nokta öğesine dokunun.

Bu işlem paylaşım sayfasına ekleyebileceğiniz her uygulama için bir liste açar, değişiklik yapmak için düzenle'ye dokunun.

Sık Kullanılanlara eklemek için Instagram veya Facebook'un yanındaki ekle (+) simgesini kullanın.

Instagram ve Facebook hala görünmüyorsa, önce App Store'dan uygulamaları indirip yüklediğinizden emin olun. Ardından her bir uygulamayı tek başına açın ardından açtığınız uygulamada hesabınıza giriş yapın.

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