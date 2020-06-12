



Sony nihayet PlayStation 5'i tanıttı. Yaklaşık bir saatlik PS5 oyun duyurularının ardından, Sony bu PS5 canlı etkinliğinde donanım ve tasarım detaylarına da değindi. PS5 konsolu, kutuya eklenecek yeni denetleyiciye uygun beyaz ve siyah bir tasarıma sahip.

PlayStation 5 Tanıtıldı

PS5, Xbox Series X gibi dikey olarak yerleştiriliyor ve biri 4K Blu-ray sürücüsüyle gelen ve diğeriyse saf Digital Edition olan iki sürüme sahip. Optik sürücüsüz PS5 varyantı, sürücünün çıkarılması sayesinde normal modelden önemli ölçüde daha ince.

Sürücünün çıkarılması, PS5'in dijital sürümünün de daha ucuz olduğu anlamına gelebilir. Yani şirket PS5'in her iki çeşidi için henüz fiyatlandırma veya çıkış tarihleri ​​sağlamadı.

Tıpkı Xbox Series X gibi PS5, bir TV'nin veya monitörün altına dikey veya yatay olarak yerleştirilebiliyor. Sony, her iki yönde de çalışan bir stand oluşturdu ve şirket, PS5'in dijital sürümü için biraz farklı bir stand kullanıyor. PS5 ünitesinin üst kısmında havalandırma delikleri var ve ön tarafta USB-A ve USB-C bağlantı noktaları bulunuyor.

Sony ayrıca PS5 için bir DualSense şarj istasyonu, yeni bir HD kamera, bir Pulse 3D kablosuz kulaklık ve bir medya uzaktan kumandası da dahil olmak üzere bir dizi aksesuar sunuyor. Sony henüz hiçbir aksesuarının fiyatını veya yeni PS5 konsollarıyla birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini açıklamadı.





Microsoft gibi Sony de son aylarda yeni nesil PS5 hakkında yavaşça daha fazla bilgi sağlamaya başladı. Konsol tatil sezonunda gelecek ve sekiz çekirdekli bir AMD Zen 2 CPU ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile güçlendirilecek. Sony, Mart ayında PS5 özelliklerini açıklamış ve özel AMD yongaları sayesinde hem CPU hem de GPU'daki iyileştirilmiş frekanslar ile 10.28 teraflop güç sağlayacağını söylemişti.

Sony ayrıca oyunlar için yükleme sürelerini artırmak için özel bir SSD çözümü kullanıyor. SSD, 825GB depolama ve 5.5GB/s performans sağlayacak. Sony, okuma hızlarından yararlanmak için tüm oyunların dahili SSD'ye yüklenmesini amaçlıyor. PS5 ayrıca 8K grafikleri, 120Hz yenileme hızında 4K grafikleri ve 3D sesi destekleyecek.

Sony ayrıca PS5’in DualSense denetleyicisini 7 Nisan’da açıkladı. Denetleyici, uyarlanabilir tetikleyiciler, dokunsal geri bildirim ve oyun içeriğini paylaşmak için tasarlanmış yeni bir oluştur düğmesi içerir. Şirketin DualShock denetleyicileri gibi, D-pad ve düğmeleri de denetleyicinin üst yarısında olacak ve iki analog çubuk altta kalacak. DualSense ayrıca merkeze monte bir dokunmatik yüzeye ve dokunmatik yüzeyin her iki yanında bulunan yeniden tasarlanmış bir ışık çubuğuna sahip olacak.

PS5, bugün var olan 4.000'den fazla PlayStation 4 oyununun “ezici çoğunluğunu” destekleyecek. Sony, Mart ayında, “Geriye dönük uyumlu oyunların PS5'teki daha yüksek veya daha kararlı kare hızlarından ve potansiyel olarak daha yüksek çözünürlüklerden yararlanabilmelerini bekliyoruz” dedi. Ve Ubisoft, Assassin'in Creed Valhalla'sının bu tatil sezonunda PlayStation 5'e geleceğini söyledi.