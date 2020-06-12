



Xiaomi firması akıllı telefon modelleri için yazılım güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Firma şu sıralar güncelleme konusunda gerçekten şaşırtıcı hamleler yapmakta. Xioami Mi 10 modeli için dün MIUI 12 Stabil sürümü dağıtılmaya başlanmıştı. Fakat kısa bir süre sonra yeni bir güncelleme haberi daha geldi.

Xiaomi Android 11 Betası Dağıtmaya Hazırlanıyor

Google tarafından geliştirilen Android 11 sürümü henüz stabil olarak yayınlanmadı. Firma Android 11 sürümü için beta testlerini daha yeni başlatmıştı. Stabil sürümün gelmesi ise ancak yaz aylarının sonlarına doğru beklenmekte. Xiaomi ise bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre Mi 10, Mi 10 Pro ve Poco F2 Pro modelleri için Android 11 güncellemesi hazırlamaya başladığını duyurdu.





Güncellemenin henüz ne zaman yayınlanacağı ve kimlerin bu güncellemeyi yükleyebileceği net bir şekilde ifade edilmiş değil. Sadece yakında görüşürüz şeklinde açıklama yapılmış durumda. Yakın bir tarihte bu güncellemeye dağıtılmaya başlanır. Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü şimdiden büyük bir heyecan uyandırmış durumda. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.