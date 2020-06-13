Apple Music iPhone'da Çalışmıyor mu? İşte Çözümleri





Apple Music iPhone'unuzda çalmıyor ve neden olduğundan emin değilsiniz. Bu makalede, Apple Music'in iPhone'unuzda neden çalışmadığını açıklayacağız ve sorunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğiz!

Apple Music Aboneliğinizin Etkin Olduğundan Emin Olun

Abonelik durumunuzu kontrol etmek, Apple Music'in iPhone'unuzda neden çalışmadığını anlamak için önemli bir adımdır. Aboneliğinizin süresi dolmuş veya erişimi olan başka biri aboneliğinizi iptal etmiş olabilir, bu tarz durumlar ihtimaller dahilinde olduğu için kontrol etmekte fayda var.

Apple Music aboneliğinizin durumunu iPhone'unuzda kontrol etmek için Ayarlar'ı açın ve ekranın üst kısmındaki adınıza dokunun. Ardından iTunes ve App Store -> Apple Kimliği'ne dokunun.

Ardından, Apple Kimliğini Görüntüle'ye dokunun ve istenirse şifrenizi, Touch ID veya Face ID'yi kullanın. Son olarak aşağı kaydırın ve Abonelikler'e dokunun.

Burada Apple Music aboneliğinizin mevcut durumunu göreceksiniz. Birden fazla aboneliğiniz varsa, hesabınızın durumunu görmek için Apple Music'e dokunmanız gerekebilir.

Apple Music Uygulamasını Kapatın ve Yeniden Açın

Bir diğer çözümleme de budur. Çoğu zaman bir uygulama iOS'te düzgün çalışmadığında küçük bir yazılım hatası bu soruna neden olabilir. Apple Music iPhone'unuzda çalışmıyorsa, müzik uygulamasını kapatıp yeniden açın.

İlk olarak, uygulama değiştiriciyi açın. iPhone 8 veya daha eski bir sürümünüz varsa Home düğmesini çift basın. Ardından Music uygulamasını kapatmak üzere ekranın üst kısmına kaydırın.

iPhone X'iniz varsa uygulama değiştiriciyi açın ve ekranın altından ortasına doğru yukarı kaydırın. Parmağınızı ekranın ortasında bir iki saniye tuttuğunuzdan emin olun.

Uygulama değiştiricide sol üst köşede kırmızı eksi düğmesi görünene kadar Music uygulaması penceresini basılı tutun. Şimdi kırmızı eksi düğmesine dokunabilir veya Music uygulamasını ekranın üstüne ve dışına kaydırabilirsiniz.

iCloud Müzik Arşivini Etkinleştirin

Sonraki adım da, iCloud Müzik Arşivini etkinleştirdiğinizden emin olun. Bu adım arşivinizdeki tüm müziklere Apple Music'ten erişmenizi sağlar. Ayrıca, kitaplığınızda yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak tüm cihazlarınızda güncellenir.





Ayarlar kısmını açın ardından, Müzik sekmesini açın ve karşınıza gelecek olan yeni ekranda iCloud Müzik Arşivi'ni göreceksiniz eğer yanında bulunan ve gerekli uygulamayı aktif hale getirmek için kullanılan anahtar yeşil ise iCloud Müzik Arşivi'nin aktif olduğu anlamına gelir, eğer yandaki düğmenin rengi kırmızı ise sağ tarafa kaydırarak açmanız gerekecek.

Otomatik Müzik İndirmeyi Açın

Apple Music hesabınıza yakın zamanda yeni şarkılar eklediyseniz, ve bu şarkılar iPhone'unuzda görünmüyorsa, muhtemelen Otomatik Müzik İndirmeleri'ni aktif etmemiş olabilirsiniz.

Ayarlar'ı açın ve menünün üst kısmındaki Apple Kimliğinize dokunun. Ardından, iTunes ve App Store'a dokunun ve Müzik kısmının yanındaki düğmeyi açın. Yeşil olduğunda açık olduğunu anlayacaksınız.

iPhone'u Yeniden Başlatın

Eğer Apple Music hala çalışmıyorsa, iPhone'unuzu yeniden başlatmayı deneyin. Bu işlem iPhone'unuza yeni bir başlangıç sağlayacak ve muhtemelen soruna neden olan küçük bir yazılım hatasını düzeltecektir.

iPhone'unuzdaki güç düğmesine basın ve kısa bir süre daha basılı tutmaya devam edin, karşınıza yeni bir ekran gelecek ve bu yeni ekranda kapatmak için bir kaydırma butonu göreceksiniz. iPhone'unuzu kapatmak için güç simgesini sağa kaydırın.

iPhone'u iTunes ile Yeniden Senkronize Edin

Artık iTunes'u güncellediğinize ve hesabınızı yeniden yetkilendirdiğinize göre iPhone'unuzu iTunes ile tekrar senkronize etmeyi deneyin. Şimdiye kadar, iTunes'un Apple Music'in düzgün çalışmamasına neden olan sorunları ele aldık ve çözümleri sunduk. iPhone'unuzu bilgisayarınıza takın ve iTunes'u açın. Senkronizasyon otomatik olarak başlayacaktır. Senkronizasyon otomatik olarak başlamazsa, iTunes'un sol üst köşesindeki telefon düğmesini ve ardından Senkronize Et'i seçin.