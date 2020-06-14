



Snapchat’in son güncellemeleri fotoğraf paylaşımlarında hepimizin kullanmaktan keyif aldığı, yeni ve etkileyici iyileştirmeler getirmeye devam ediyor.

En İyi Snapchat İpuçları ve Gizli Özellikler

Snapchat’in kullanışlı kısayolları ve yeni eklentileri ile şaheser snapler oluşturmak mümkün, fakat bir çok snapchat’te kullanıcının bu özellikleri kullandığını görmek pek mümkün olmuyor. Bu kullanışlı özelliklerin ve kısayolların neler olduğunu aramaktan şu an itibari ile vazgeçin, çünkü snapchat ile fotoğraflarınızı bir sanat eseri haline getirmenin yolunu, detaylı ipuçları ve püf noktaları ile şimdi sizin için ele alıyoruz.

1- Ayarlarınızdan Gerekli Özellikleri Aktifleştirin

İlk olarak, Snapchat uygulamasının en son ve güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Uygulamanın en son sürümüne Google Play veya iTunes Store’dan ulaşabilirsiniz.

Öncelikle telefonunuza indirdiğiniz uygulamayı güncelleyin ve açın. Açılan pencerenin en üst tarafının, sağ köşesinde bulunan ikon’a bastıktan sonra ‘’Ek Servisler’’ kısmının altında ki ‘’Yönetim’’ kısmına gelin.

Bu bölüme geldikten sonra karşınıza çıkan ekran üzerinden filtreler kısmını aktif hale getirdikten sonra yine alt kısımda ön kamera flaşı, tekrar oynatma ve özel metin gibi bonus özellikleri etkinleştirebilir ve ayrıca "Gönder" ekranınızda görüntülenmesini istediğiniz en iyi arkadaş sayısını seçebilirsiniz.

2- Özel Metin Kullanın

Snaplerinizin üzerinden manşetler oluşturmak gayet keyif vericidir, fakat bu snaplerinize daha büyük emojiler eklemek isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Bunun için alternatif bir altyazı stili olan özel metin özelliğinin aktif hale getirmeniz gerekli.

Taslağınızın sağ üst köşesindeki kurşun kalem simgesinin yanındaki "T" harfine dokunun ve aktif hale getirin. Bu sayede yazılarınız ve emojileriniz daha büyük halde kullanılmaya hazır hale gelecek.

3- Gizli Renkler İle Çizimlerinizi Güçlendirin

Snapchat’de en popüler uygulamalardan biri anlık çekimlerinizde yaptığınız ek çizimlerdir.Hepimizin bildiği gibi bu çizimleri renklendirmek için ‘’renk çubuğunu’’ kaydırarak istediğimiz farklı renklere ulaşabiliyoruz. Ancak bir çok kullanıcının bilmediği şey, renk seçeneklerinin sadece renk çubuğunda bulunan seçeneklerle sınırlı olmadığı. Yeni ve gizli renkler ile daha farklı ve eşsiz çizimler yapabilirsiniz.

Beyaz renk ile çizim yapma

Gökkuşağı rengi kaydırıcısına dokunup parmağınızı sol üst köşeye sürükleyerek beyaz renkli kalem ile çizim yapabilirsiniz.

Siyah renk ile çizim yapma

Benzer şekilde, gökkuşağı rengi kaydırıcısına dokunup parmağınızı alta sürükleyerek siyah bir mum boya ile çizebilirsiniz. Android kullanıcılarının yerleşik siyah mum boyaları var.

Gizli renklerde çizim yapma

Parmağınızı gökkuşağı kaydırıcısının soluna veya altına sürüklediğinizde, renk paletinin içinde bulamayacağınız farklı renklerin kullanıma açıldığını göreceksiniz.

Saydam bir renkle çizim yapın (yalnızca Android cihazlarda)

Bir Android cihazınız varsa şanslısınız. Android kullananlar şeffaf bir renkle çizim yapabilir. Tam renk paleti görünene kadar gökkuşağı kaydırıcısına basın ve ardından saydam rengi seçin.

4- Eğlenceli Filtreler Ekleyin

Snapchat’in son güncellemesi ile beraber artık snaplerinize Instagram benzeri filtreler, resimler ve diğer benzeri eklentiler ekleyebilirsiniz. Filtrelere ön izleme yapmak için parmağınızı sola veya sağa kaydırmanız yeterlidir. İşte sunulan tüm filtrelerin bir özeti.

Coğrafi Konum





Konumunuza bağlı olarak bulunduğunuz bölgeyi anlatan bir binayı yada tarihi bir görseli snaplarınıza ekleyebilirsiniz.

Zaman

Görüntüyü ne zaman aldığınızı göstermek için zaman filtresi kullanın.

Sıcaklık

Bulunduğunuz ortamın hava sıcaklık derecesini paylaşmak için kullanın

Hız

Bu filtre siz snap çekerken hareket ettiğiniz hızı yakalar. Ancak, özellik biraz hatalı davranır ve her zaman işe yaramaz.

Siyah ve beyaz, canlı ve beyaz filtreleri

Snapchat’in son sürümü ile beraber bu filtrelemeyi bulmak kolaylaştırıldı, bunun için; parmağınızı sola ya da sağa kaydırarak ön izleme yapabilirsiniz.

5- Ön Cephe Flaş

Selfie çekmek istiyorsunuz fakat bulunduğunuz ortamda aydınlatma çok karanlıksa telaşa gerek yok, Snapchat, ekranınızı beyazlaştıran ve fotoğrafınızı aydınlatan öne yüz kamera flaşı özelliğine sahiptir. Sol üst köşedeki yıldırım simgesine dokunarak flaşı açmanız yeterlidir.

6- Kamera Açılarını Değiştirin

İşte selfie çekmeyi sevenler için bir kısayol. Kamera görünümünü değiştirmek için ekranın sağ üst köşesindeki kamera simgesine dokunmak yerine ekrana iki kez dokunun. Otomatik olarak arkaya bakan kameradan öne bakan kameraya geçiş yapacaksınız.

7- Snap'i Tekrar Oynatma

Tekrar oynatma özelliği, size son 24 saat içinde gönderilen bir snap'i tekrar oynatmanıza olanak tanır. Ancak, yalnızca en son görüntülediğiniz fotoğrafı tekrar oynatmanıza izin vereceğini unutmayın. Tekrar oynatmak için yeniden görüntülemek istediğiniz snap üzerine dokunun, sonra ki adımda aşağıdaki gibi bildirim açılacak ve “Tekrar Oynat” a basarak işlemi başlatın.

8- Hikayeler Arasında Gezinmek

İstediğiniz hikayeyi görmek için ekrana basılı tutun.

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