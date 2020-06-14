



TikTok her geçen gün daha popüler oluyor ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Yüklenen TikTok videoları siz kaldırıncaya kadar profilinizde kalır. Peki TikTok'ta bir video nasıl silinir?

TikTok'ta Video Nasıl Silinir?

TikTok'ta video silmek için ilk olarak TikTok uygulamanızı açmanız ve silmek istediğiniz videoyu bulmanız gerek. Şu basit adımları izleyin:

Silmek istediğiniz videoya dokunun.

Ekranınızın sağ alt tarafındaki üç nokta simgesine dokunun.

Ardından, alt menünün içinde sağa kaydırın, Sil'e dokunun, ardından işleminizi onaylayın.

Lütfen dikkat: Videonuzu sildiğinizde sonsuza kadar kaldırılır. Videoları kendiniz saklamak istiyorsanız, silmeden önce bir kenara kaydedin.

TikTok Hesabı Nasıl Silinir?

Ayrıca TikTok hesabını silmek isterseniz bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:





Profil Bilgileri simgesine dokunun.

Ayarlar'ı seçin.

Açılır menüden Gizlilik ve Ayarlar'ı seçin.

Hesabımı Yönet seçeneğine dokunun.

“Hesabımı kaldırmayı düşünüyorum” seçeneğini bulun ve dokunun.

Uygulama size bir doğrulama kodu ve de benzersiz bir OTP mesajı gönderecek. Kodu kutuya girin ve Devam'a dokunun

Sonuç

Bu yazıda bir TikTok videosunun nasıl silineceği hakkında bilgi verdik, ayrıca TikTok hesabının silinmesinden de bahsettik. Bu makaleyi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmayı unutmayın.