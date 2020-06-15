



Google, Android 11 için ilk beta sürümünü geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Bu güncellemeyi şimdilik sadece Google'ın Pixel modellerinde kullanılabiliyor. Yani Android'in gelecek sürümünü deneyimlemeniz için biraz daha beklemeniz gerekiyordu. Fakat bazı firmalar çoktan Android 11 Beta sürümü için hazırlığa başlamış durumdalar.

Android 11 Beta Programına Katılacak Modeller Netleşti !!

Geçtiğimiz günlerde Oppo, Xiaomi gibi firmalarının tepe modelleri için Android 11 Beta sürümünün hazırlıklarına başladığını sizlerle paylaşmıştık. Bugün listeye yeni markalarda dahil oldu. OnePlus, Vivo ve Realme gibi firmalarda tepe modelleri için Android 11'in beta programına dahil olma hazırlığına başlamış durumdalar. Firmalar şimdilik sadece tepe modeller için Android 11 üzerinde çalışıyorlar. Gelecek yıl Android 11 orta ve alt seviye modeller içinde yayınlanması beklenmekte.

Şimdilik Android 11 Beta Programına uygun olan modeller:





Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Android 11 Beta programına katılması beklenen diğer modeller:

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Poco F2 Pro

Realme X50 Pro

Vivo Nex 3S

iQOO 3

Firmalar tarih paylaşmak yerine sadece "Yakında görüşürüz" şeklinde paylaşımda bulundular. Bu paylaşımdan anlaşılacağı üzere de güncellemelerin çok yakın bir tarihte belkide bu ay içerisinde belirlenen modeller için yayınlanması beklenmekte.