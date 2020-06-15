



Huawei 2016 yılının başlarında 5 yıl içinde Samsung ve Apple'ı geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma planlarını açıklamıştı. Apple'ı ilk kez 2018'de geçti ve daha sonra 2020 yılına kadar Samsung'u geçme hedefini açıkladı.

Huawei, Samsung'u Geçerek 1 Numara Oldu

Bu hedef, bir yıl önce ABD'nin Huawei’in Google ve diğer şirketlerle çalışma olanağını etkileyen bir ticaret yasağı koymasıyla epey geciktirildi. Ancak yeni veriler, Huawei'in uzun vadeli hedefine ulaştığını ortaya koyuyor.

Satılan Telefonların %21'inden Fazlası Huawei

Avrupa çapında düşen satışlar ve sayısız ülkeyi etkileyen küresel pandemiye rağmen, Counterpoint Research, Huawei'in Nisan ayında küresel akıllı telefon pazarının %21,4'lük etkileyici bir kısmına sahip olduğunu ve böylece ilk sırayı aldığını açıkladı.

Çinli şirket, Çin'deki güçlü satışları sayesinde pastadaki payını yükseltti. Çoğu uluslararası pazarda yeni akıllı telefonlara olan talep azalırken, Çin'deki COVID-19 dalgasının erken toparlaması şirkete yaradı.





Öte yandan Samsung, hem Hindistan hem de Avrupa'daki sıkı yasaklar nedeniyle durumdan olumsuz etkilendi. Güney Koreli şirket, Mart ayına göre %29'luk bir talep düşüşü yaşadı ve akıllı telefon pazarının %19,1'ini alabildi.

Genel olarak Nisan ayında dünya genelinde 69.37 milyon akıllı telefon satıldı. Bu, yıllık %41 gibi büyük bir düşüş demek oluyor.