



Pokemon GO'nun arkasındaki stüdyo Niantic, Ağustos ayından itibaren 32 bit Android telefonlar için desteğini kestiğini açıkladı. Stüdyo, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve daha yeni cihazları ve işletim sistemlerini desteklemeye odaklanmak için böyle bir değişikliğin gerekliliğini açıklayan kısa bir yazı paylaştı.

Pokemon GO Desteğini Kaybeden Cihazlar Açıklandı

Pokemon GO, bu Ağustos ayından itibaren 32 bit Android telefonlarda çalışmayacak. Artık Pokemon GO hesaplarınıza eski cihazlardan erişemeyeceksiniz ve Pokemonları yakalama görevinize devam etmek istiyorsanız daha yeni bir 64 bit Android cihaza geçiş yapmanız gerekecek. Niantic ayrıca hesap bilgilerini ve şifrelerini yedeklemenizi öneriyor.

Geliştirici ayrıca Ağustos ayında desteğini kaybedecek 32 bitlik cihazların bir örnek listesini paylaştı. Bu örnekler arasında:





Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1. nesil)

LG Fortune, Tribute

OnePlus One

HTC One (M8)

ZTE Overture 3

ve 2015'ten önce yayımlanan çoğu Android cihaz

Pokemon GO için 32 bit desteğinin kesilmesinin bir başka potansiyel engeli, 64 bit yonga setine sahip birçok telefonun hala Android'in 32 bit sürümünü çalıştırması ve onların da artık Pokemon GO'yu açamayacak olmalarıdır.

Hatta bunlar arasında henüz geçen yıl piyasaya sürülen ve Pokemon hayranları için büyük bir hayal kırıklığı olacak telefonlar var. Bir Pokemon GO sever sizler için 32 bit işletim sistemli Android telefonların bir listesini oluşturdu. 60'a yakın telefon var ve bu sayı artıyor. Buradan inceleyin.