



2019 yılının yaz aylarında çıkan ve çıktığı tarihten bugüne kadar önemli bir satış başarısı elde eden Xiaomi Redmi Note 8 pro söylentilere göre Android 11 güncellemesini almayacak.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Android 11 Güncellemesi Almayacak

Hatırlayacağımız üzere Xiaomi'nin Redmi serisi orta ve düşük seviyede ki özelliklere sahip telefonları temsil etme amacıyla kurulmuştu. Xiaomi'nin güncelleme politikasına baktığımız zaman bu seriye ait modellerin en fazla 1 kez android sürüm yükseltme güncellemesi aldığını görmekteyiz. Redmi Note 8 Pro' da geçtiğimiz aylarda Android 10 güncellemesini almıştı. Xiaomi forumunda bir kişi Redmi Note 8 Pro'nun bu güncellemeyi alıp almayaca yönünde bir soru soruyor. Forum da moderatör olan bir kişinin verdiği bilgiye göre Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun Android 11 güncellemesini alması pek de olası gözükmüyor.

Dear user, There is no info about Android 11 update for Redmi Note 8 Pro, however it may not get Android 11 Update. Thanks

https://c.mi.com/global/thread-3145943-1-0.html

Kimileri hayal kırıklığına uğramış olsa da bu serilerin en fazla 1 kez Android sürüm yükseltmesi aldığı bir gerçek. Şimdilik söylentiler bu yönde. Her şey Xiaomi'ye bağlı. Eğer yeni android sürüm yükseltmesinin Redmi Note 8 Pro modeli için faydalı olacağı yönün de bir karar alınırsa tabii ki bu güncellemeyi alması muhtemel. Xiaomi tarafından resmi olarak bir güncelleme verilmese bile Custom Rom yani özelleştirilmiş romlar vasıtasıyla bu güncelleme Redmi Note 8 Pro için kullanılabilir hale getirilecektir. Xiaomi marka telefonların bu yönden oldukça şanslı olduklarını hatırlatmak isteriz. Lineage OS, Pixel Experience, Havoc OS gibi bir çok rom'a sahip olacaktır. Güncelleme ile ilgili bilgiler şimdilik bu kadar. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.