Xiaomi Redmi Note 8 Pro Android 11 Güncellemesi Almayacak

2019 yılının yaz aylarında çıkan ve çıktığı tarihten bugüne kadar önemli bir satış başarısı elde eden Xiaomi Redmi Note 8 pro söylentilere göre Android 11 güncellemesini almayacak.

Hatırlayacağımız üzere Xiaomi'nin Redmi serisi orta ve düşük seviyede ki özelliklere sahip telefonları temsil etme amacıyla kurulmuştu. Xiaomi'nin güncelleme politikasına baktığımız zaman bu seriye ait modellerin en fazla 1 kez android sürüm yükseltme güncellemesi aldığını görmekteyiz. Redmi Note 8 Pro' da geçtiğimiz aylarda Android 10 güncellemesini almıştı. Xiaomi forumunda bir kişi Redmi Note 8 Pro'nun bu güncellemeyi alıp almayaca yönünde bir soru soruyor. Forum da moderatör olan bir kişinin verdiği bilgiye göre Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun Android 11 güncellemesini alması pek de olası gözükmüyor.

Dear user,

There is no info about Android 11 update for Redmi Note 8 Pro, however it may not get Android 11 Update.

Thanks