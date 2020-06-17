



Temmuz 2017'de duyurulduğu üzere Adobe, 31 Aralık 2020'den itibaren Flash Player'ı dağıtmayı ve güncellemeyi durduracak. Bu karar Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Mozilla gibi geliştiricilerle ve diğer işletmelerle işbirliği içinde verilmiş.

Peki Adobe neden Flash Player'ı sonlandırmaya karar verdi ve bunun için 2020'nin sonunu seçti?

Adobe, Flash Desteğini Kesiyor

HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartlar yıllar içinde olgunlaştılar ve bugün artık Flash içeriği için uygun alternatifler olarak hizmet etmeye başladılar. Ayrıca büyük tarayıcılar da artık bu açık standartları tarayıcılarına entegre ediyorlar ve diğer çoğu eklentiyi (Adobe Flash Player gibi) kullanımdan kaldırıyorlar. Adobe bu amaçla üç yıl önceden Flash'i bitirme kararını açıkladı.

Adobe, düzenli Flash Player güvenlik yamaları sunmaya devam edecek, işletim sistemi ve tarayıcı uyumluluğunu sürdürecek ve 2020'nin sonuna kadar tüm özellikler açık olacak.

Adobe, Flash Player indirme sayfalarını sitesinden kaldıracak ve 31 Aralık 2020 tarihinden sonra Flash tabanlı içeriğin Adobe Flash Player'da çalışması engellenecek. Flash Player'I üçüncü parti sitelerden indirmek hala mümkün olacak ancak bunlar kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler içerebileceğinden Adobe böyle bir şeyi asla önermiyor.