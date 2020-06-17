



Meizu firması uzun zamandır Türkiye pazarında yer almakta. Meizu'nun uygun fiyatlı cep telefonlarının yanı sıra cep telefonlarındaki Flyme arayüzüde kullanıcısını oldukça cezbeden sade ve stabil çalışan bir arayüzdü. Firma son zamanlarda Global güncellemelerin de bir takım sorunlar yaşasa da artık kendisine yeni bir yol haritası çizmeye başlamış gibi görünüyor. Meizu 17 serisi ile beraber yeni bir başlangıç yapmak isteyen firma, uzun zamandır Android güncellemesi vermiyor algısını da bu serinin tanıtımıyla beraber yıkmış oldu.

Android 10 Tabanlı Flyme 8.1 Güncellemesi Geliyor !!!

8 Mayıs'ta Meizu 17 serisinin tanıtım etkinliğin de Meizu 16 serisi, Meizu Note 8, Meizu Note 9 ve Meizu X8 modellerinin Android 10 güncellemesini alacağı ile ilgili bir duyuru yapılmıştı. O tarihten bu güne kadar firmadan Android 10 konusunda resmi bir duyuru yapılmamıştı. Meizu'nun bugün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte gelen yoğun sorular üzerine 25 Haziran da Android 10 sürümü için beta kayıtlarının başlayacağı ve Temmuz ayında kullanıcılara Android 10 beta sürümünün dağıtılacağı haberi verildi. Güncellemenin stabil sürümünün ise ancak yaz aylarının sonlarında yayınlanması beklenmekte.

Firmanın ek olarak Global bir yazılım verip vermeyeceği belli değil. Çünkü bu konuda da farklı bir yol izliyorlar. Meizu 17 serisine çoklu dil ekleneceği haberini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Aynı zamanda Meizu 17 serisi için 7 Temmuz da yayınlanacak olan güncellemeye google framework'leri de entegre edilmiş durumda. Yani Çin sürümü bir nevi çoklu dil desteğine adapte edilmeye başlandı. İlk olarak firmanın Rusça dilini ekleyeceği, eğer bunda bir sorun yaşanmaz ise diğer dilerinde ekleneceği söylenmekte. Şimdilik Rusça dilinin ekleneceği kesinleşti diyebiliriz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Meizu Çin Forumu.