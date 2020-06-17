



Kullanıcılar akıllı saatleri aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim kurmak için Huawei Watch'ta WhatsApp özelliği olup olmadığını soruyor. Cevap temel olarak hayırdır. Facebook geliştiricileri de Huawei Watch GT veya Watch GT 2'de bu kadar değer görmüyorlar. Aslında yıllar önce Wear OS'e Instagram uygulaması çıkmıştı ve Huawei Watch 2 & 2 Pro'ya gelmişti ancak daha sonra şirket kötü kullanıcı deneyimi ve yükleme için gereken ağır depolama alanı nedeniyle uygulamayı kaldırdı. WatchOS'li ve Tizen & Wear OS'li akıllı saatlere gelen tek sosyal medya uygulamasıydı.

Huawei Watch GT ve GT 2'de WhatsApp Kullanmak

Aynı şey WhatsApp için de geçerli, kurulumu çok daha fazla depolama alanı gerektiriyor. Şimdi Huawei Watch GT & GT 2 gerekli minimum depolama alanına sahipler ve her ikisi de Huawei'in LiteOS yazılımını çalıştırıyor. Saat teknik olarak WhatsApp içermese de, Huawei saatlerinde WhatsApp'ı kullanmanın bir yolu hala var. İstediğiniz her özelliği bulamayabilirsiniz, ancak bununla arkadaşlarınızla ve ailenizle doğrudan etkileşim kurabilirsiniz. İşte Huawei Watch GT ve GT 2 akıllı saatlerinde WhatsApp'ı kullanmanın yolu:

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzda Huawei'in Sağlık uygulamasını indirin Sağlık uygulamasını açın ve Cihazlar'a gidin Cihazınızı arayın Ardından Bildirimler'e girin Bildirimlerde indirilen tüm uygulamaları göreceksiniz WhatsApp'ı görene kadar aşağı kaydırın Şimdi tüm mesajları almak için WhatsApp'ın önündeki düğmeyi etkinleştirin

Her yeni WhatsApp mesajı aldığınızda artık Huawei akıllı saatte bir bildirim göreceksiniz. Mesajı görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın ve mesajı silmek için sağa kaydırın. Tümünü Sil seçeneğini belirleyerek tüm mesajları silebilirsiniz. Sınırlı depolama alanı nedeniyle, aynı anda en fazla 10 mesaj görebilirsiniz. 10'dan fazla mesaj aldığınızda en son 10 mesaj kaydedilir.