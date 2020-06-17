



Oppo, A5 2020 ve A9 2020 modelleri için daha önce Android 10 tabanlı ColorOS 7 sürümünün beta sürecini başlatmıştı. Güncelleme takvimine göre stabil sürümün 24 haziran da yayınlanması bekleniyordu. Fakat firma, belirttiği tarihten daha erken bir sürede güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Oppo A5 2020 ve A9 2020 Modelleri için Oppo A5 2020 ve A9 2020 Modelleri için Android 10 Tabanlı ColorOS 7 Güncellemesi Yayınlandı

OPPO firması bu ay güncellemeler konusunda tam anlamıyla gazı köklemiş durumda. Firma, bu ay birçok model için Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesini belirttiği tarihten önce yayınlamış, hatta ColorOS 7.2 sürümünü bile dağıtmaya başlamıştı. Bunun haricinde Find X2 serisi içinde, Android 11 beta sürümü için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Android 10 tabanlı ColorOS 7 güncellemesiyle beraber, Oppo A5 2020 ve A9 2020 modeli kullanıcıları gerek Android 10 sürümünün getirdiği yenilikler gerekse ColorOS 7 arayüzünün getirmiş olduğu tüm yeniliklerden faydalanabilecekler.

ColorOS 7 önceki ColorOS sürümlerinden farklı olarak önemli bir takım yenilikleri beraberinde getirmektedir. Çok sayıda yeni özellik içeren bu arayüz daha temiz ve daha hafif bir yapıya sahiptir. Bu işletim sistemiyle beraber karanlık mod, yeni gezinme hareketleri, odak modu, dijital sağlık, kamera kullanıcı arayüzünün değişmesi, güncellenmiş sistem uygulamaları ve pek daha fazlası. Bunların hepsi ColorOS 7 sürümüyle beraber gelen yeniliklerdi.

Güncelleme şimdilik Hindistan için yayınlanmış durumda. İlerleyen günlerde diğer bölgeler için de güncellemenin yayınlanması beklenmekte.